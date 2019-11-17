سوشيال ميديا الرياضة: فان دايك يثير الجدل بصورة مع زوجته ونيمار في ديزني لاند

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوّثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوغبا ينضم لفريق ميامي

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من مطار ميامي بأمريكا، وظهر اللاعب بقميص فريق ميامي هيت لكرة السلة، وعلّق قائلًا: ميامي الدفء

فان دايك يثير الجدل بصورة مع زوجته

نشر المدافع الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته عقب خروجه من معسكر منتخب الطواحين حسبما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم بدون إبداء أي أسباب.

وجاءت صورة فان دايك عقب ساعات من بيان الاتحاد الهولندي ليثير الجدل في الأوساط العالمية حول السبب الحقيقي لخروجه من المعسكر

رونالدو يحتفل بتأهل البرتغال

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفيتوس الإيطالي، صورة له برفقة زملائه عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بعد التأهل ليورو 2020 عقب الفوز الذي حققه رفاق رونالدو اليوم على حساب منتخب لوكسمبورج بهدفين دون رد، وعلّق الدون : نحن في يورو 2020 مبروك للفريق

نيمار في ديزني لاند

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له برفقة نجله ووالدته عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، من داخل ديزني لاند باريس، حيث حرص اللاعب على قضاء وقت ممتع مع نجله.

سواريز يروج لشركة ملابس رياضية

شارك لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يستعرض الحذاء الخاص به، وعلّق سواريز: لا يوجد شيء يمكن رؤيته هنا متوفر الآن

ديباي يهاجم العنصرية في الملاعب الهولندية

أبدى اللاعب الهولندي ممفيس ديباي غضبه الشديد من العنصرية التي ظهرت في الملاعب الهولندية، حيث نشر اللاعب صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لإحدى المباريات هناك والتي شهدت عنصرية ضد أحد اللاعبين هناك .

وعلّق ديباي قائلًا: لقد سئمت من مشاهدة هذه الصور مرارًا وتكرارًا ’ متى ستتوقف ’ قل لا للعنصرية ’ ماذا سنفعل؟

I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA — Memphis Depay (@Memphis) November 17, 2019

راكيتيتش: فخور بعائلة كرواتيا

نشر الكرواتي إيفان راكيتيتش صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه في منتخب بلاده عقب نجاح منتخب كرواتيا في التأهل بشكل رسمي إلى بطولة يورو 2020 عقب التغلب على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلق راكيتيتش على الصورة: قبل كل شيء كرواتيا في يورو 2020 مبروك للجميع ، فخور جدًا بهذه العائلة

أزبيليكويتا يدعم سيدات تشيلسي

حرص سيزار أزبيليكويتا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، على دعم فريق السيدات بالنادي قبل مواجهة نادي مانشستر يونايتد.

ونشر اللاعب صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفريق السيدات وعلّق قائلًا : أظهر شخصيتك.

فينالدوم: انتظروا صيفًا ساخنًا لهولندا

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه عقب التعادل السلبي الذي حققه منتخب الطواحين في لقاء الأمس أمام إيرلندا الشمالية والذي صعد بهولندا إلى نهائيات يورو 2020 .

وعلق فينالدوم: فخور جدًا بالتقدم المذهل الذي حققه هذا الفريق، لا يزال يكفي للتحسين ، ولكننا في النهاية عدنا إلى المسرح الكبير، وهذه ليست سوى البداية شكرًا على كل الدعم ، لنجعله صيفًا لن ننساه أبدًا

So proud at the incredible progress this team has made. Still enough to improve, but finally we’re back on the big stage. And this is just the beginning! ???????????? ⠀

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Thanks for all support, let’s make it a summer to never forget @EURO2020 ????????????⠀

⠀#euro2020 #europeanqualifiers pic.twitter.com/Q4i46krPEH — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 17, 2019

هيريرا: الكرة للجماهير

نشر أندير هيريرا لاعب نادي باريس سان جريمان الفرنسي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من المباراة النهائية لبطولة سودا أميركا والتي شهدت حماسًا جماهيريًا غير مسبوق.

وعلّق اللاعب أعلى الفيديو: لقد رأيت هذا الفيديو ولقد كنت متحمسًا. بعض قرارات أولئك الذين يرسلون تهمني كرة القدم ملك لعشاقها، وفي اليوم الذي ننسى فيه ، هذا لا معنى له.