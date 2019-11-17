مدافع إنتر ميلان يشعل صراعًا جديدًا بين ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ريال مدريد وبرشلونة يخوضان صراعًا من أجل التعاقد مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويبلغ المدافع السلوفاكي 24 سنة ويعتبر من أبرز المدافعين في الدوري الإيطالي ومدد فريق إنتر ميلانو عقده مؤخرًا دون وضع شرط جزائي في عقده.

وحسب صحيفة “ كورييه ديل سبورت “ فرغم أهمية المدافع سكرينيار في خطط المدرب أنطونيو كونتي لكن إدارة إنتر ميلان لا تمانع في بيعه خصوصًا في حال توصلها لعرض مالي كبير.

وكان المدافع السلوفاكي محط صراع سابق بين الغريمين في الموسم الماضي واعترف وكيل أعماله بتلقيه اتصالات منهما لكن الصفقة لم تتم بسبب إصرار إدارة إنتر ميلان على بقائه ومطالبها المالية.

ويبحث برشلونة عن قلب دفاع في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي وتقدم الإسباني جيرارد بيكيه في السن ، بينما يبحث ريال مدريد بدوره عن خليفة لسيرجيو راموس الذي يلعب مواسمه الأخيرة في الفريق.

وتقدر قيمة ميلان سكرينيار في السوق بحوالي 60 مليون يورو لكن إدارة الإنتر ترغب في عرض أكبر للتخلي عن مدافعها الصلب.

وقدم المدافع السلوفاكي مستوى مميزًا أمام برشلونة في الكامب نو في لقاء دوري أبطال أوروبا وهو ما أعاده لواجهة اهتمام برشلونة بعد الفشل في التعاقد معه سابقًا.

ويرغب إنتر ميلانو في التعاقد مع لاعبين من برشلونة أبرزهم الثنائي التشيلي أرثور فيدال والكرواتي إيفان راكيتش وهو ما يسعى برشلونة لاستغلاله في صفقة المدافع السلوفاكي.

ولن يكون ميلان سكرينيار وحده محل صراع بين الغريمين في سوق الانتقالات فعدة تقارير إعلامية ربطتهما بعدة لاعبين أبرزهم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب سالزبورغ النمساوي والألماني كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن.