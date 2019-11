إنتر ميلان يكشف في بيان رسمي حقيقة تلقي مدرب الفريق أنطونيو كونتي تهديدًا بالقتل

حرص نادي إنتر ميلان الإيطالي على إيضاح حقيقة ما تردد عن استهداف أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، وتهديده بالقتل عن طريق تلقيه طردًا في منزله تضمن رسالة تهديد مع وضع ”رصاصة“ بجانب الرسالة.

وكانت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية قد أشارت إلى الواقعة، لكن إليزابيتا موسكاريللو، زوجة أنطونيو كونتي، غردت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في وقت لاحق قائلة: ”قصة الرصاصة هي مجرد خدعة“.

الصحيفة كانت قد أشارت إلى أن كونتي أبلغ الشرطة الإيطالية عن ذلك التهديد، وأن الشرطة بدأت تحقيقًا حول الأمر، مؤكدة أن مدرب إنتر سيحصل على حماية خاصة من الشرطة خارج منزله وأيضًا في مقر تدريبات الفريق بعد ذلك التهديد.

النادي الإيطالي حسم الأمر وأصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: ”فيما يتعلق بالأخبار التي نُشرت اليوم السبت، إنتر ميلان يؤكد أن أنطونيو كونتي لم يتلق بشكل شخصي أي رسائل تهديد، وبالتالي لم يتقدم بأي شكوى شخصية“.

وأضاف البيان: ”النادي هو من تلقى الخطاب، وكما هو الحال في مثل هذه المواقف، فإن إدارة النادي بادرت بالاتصال بالسلطات المختصة“.

يذكر أن كونتي تولى تدريب إنتر ميلان خلال الصيف الماضي خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي، وقاد الفريق لاحتلال المركز الثاني حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس المتصدر.

Inter Milan have revealed they received a threatening letter containing a bullet in the post, but denied manager Antonio Conte was the target.

