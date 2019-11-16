تقرير: زلاتان إبراهيموفيتش يضع شرطًا يعرقل عودته إلى ميلان

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، بأن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وضع شرطًا ماديًا معقدًا للعودة إلى نادي ميلان في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأفادت صحيفة ”La Repubblica“ أن إبراهيموفيتش اشترط الحصول على مليون يورو كراتب شهري (12 مليون يورو سنويًا) للموافقة على العودة لميلان، عقب رحيله عن الفريق العام 2012، متجهًا إلى باريس سان جيرمان.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

ويرتبط إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، بالانتقال إلى ميلان ومانشستر يونايتد ونابولي وروما.

وقبل أيام، قال كريس كلاين، رئيس نادي لوس أنجليس غالاكسي لموقع النادي: ”نود أن نشكر زلاتان على مساهماته مع لوس أنجليس غالاكسي، منذ وصوله العام 2018، أثّر زلاتان بشكل إيجابي على رياضة كرة القدم في لوس أنجليس. نحن ممتنون لأخلاقياته الاحترافية والتزامه. نشكر زلاتان على احترافه وتأثيره الكبير على مجتمع لوس أنجليس ومجتمع كرة القدم في أمريكا الشمالية ككل“.

وسجل إبراهيموفيتش 52 هدفًا وصنع 17 آخرين في 53 مباراة مع فريق لوس أنجليس غالاكسي، وقد كتب على حسابه على ”تويتر“، إن رحلته في الدوري الأمريكي قد انتهت.

وقال إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق على ”تويتر“: ”شكرًا لك، لغالاكسي لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. شكرًا لجماهير النادي. أردتم زلاتان وحضر لكم. وتستمر القصة…. الآن يمكنكم العودة لمشاهدة البيسبول“.

سجل مذهل

وسجل إبراهيموفيتش 30 هدفًا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى لوس أنجليس غالاكسي، في مارس 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).

تصريحات مثيرة

ويُعرف عن إبراهيموفيتش تصريحاته المثيرة والمضحكة والقاسية كذلك، إذ نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عنه قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018: ”وسائل الإعلام تقول إن المنتخب أفضل من دوني، هذه هي عقلية وسائل الإعلام السويدية. ليس لدي اسم سويدي نموذجي. لا أمثل السلوك السويدي النموذجي“.

وأضاف: ”أعتقد أنه أكبر تجمع عالمي (كأس العالم) لكرة القدم، يلعب في كأس العالم أفضل اللاعبين. زلاتان ليس هناك.. كان يجب أن يكون هناك. لكنه ليس هناك“.

وتابع: ”لقد فزت بما فزت به، لعبت في أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وغالاكسي. إذا كنت لا تعرف كيف تفعل ذلك جماعيًا لماذا لعبت في أكبر أندية العالم، أعرف كيفية الفوز، ثق بي. أنا أفعل ذلك جيدًا“.

كما نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية العام الماضي: ”أفكر فقط بالقيام بعملي، وليس تغيير ثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة“.

وأضاف: ”من حسن حظهم أنني لم أحضر هنا قبل 10 أعوام، وإلا لأصبحت رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية“.

وسجل إبراهيموفيتش 455 هدفًا وصنع 174 في 739 مباراة مع جميع الأندية.