تقرير: زلاتان إبراهيموفيتش يضع شرطًا يعرقل عودته إلى ميلان

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، بأن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وضع شرطًا ماديًا معقدًا للعودة إلى نادي ميلان في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأفادت صحيفة ”La Repubblica“ أن إبراهيموفيتش اشترط الحصول على مليون يورو كراتب شهري (12 مليون يورو سنويًا) للموافقة على العودة لميلان، عقب رحيله عن الفريق العام 2012، متجهًا إلى باريس سان جيرمان.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019