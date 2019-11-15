سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يداعب فتيات ليفربول.. ورونالدو سعيد بـ“الهاتريك“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

محمد صلاح يداعب فتيات ليفربول

نشر المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع بعض بنات ليفربول، وظهر اللاعب وهو يداعب تلك الفتيات وكأنه يجري معهن لقاءات تلفزيونية.

روني: سعيد بالتواجد في احتفالات المنتخب الإنجليزي

نشر واين روني لاعب المنتخب الإنجليزي السابق صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تكريمه ضمن أساطير منتخب الأسود الثلاث بمناسبة وصول منتخب إنجلترا للقاء رقم 1000 له عبر تاريخه.

وعلق اللاعب قائلًا: ليلة رائعة في ستاد ويمبلي للاحتفال بالمباراة رقم 1000، جيد اللحاق ببعض زملائه في فريق إنجلترا القديم والأساطير وحسنًا مرة أخرى للفريق على التأهل ليورو 2020.

راموس: شكرًا جماهير إسبانيا

نشر سيرجيو راموس مدافع المنتخب الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تلقيه تحية الجماهير الإسبانية قبل لقاء منتخب الماتادور مع منتخب مالطة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وعلق مدافع المنتخب الإسباني: شكرًا جزيلًا لك.. نتطلع إلى الاستمتاع معك الليلة

دالي بليند مع عائلته

نشر دالي بليند لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي صورة له برفقة زوجته ونجله عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، حيث ظهر اللاعب وهو يحمل كلبه الخاص بجوار زوجته ونجله.

رونالدو: أحب شعور الهاتريك

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء الأمس الذي جمع منتخب البرتغال مع منتخب ليتوانيا، ونجح خلاله رونالدو في تسجيل ثلاثة أهداف، وعلق اللاعب: أحب هذا الشعور.

Love this feeling ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/e7bZ9vtJJU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 15, 2019

جيمس ماديسون يحقق حلم الطفولة

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في فترة طفولته وهو يرتدي قميص منتخب بلاده وقميص المنتخب الإنجليزي بعدما انضم للمرة للأولى لصفوف منتخب إنجلترا.

وعلق ماديسون قائلًا: مجرد فتى صغير من كوفنتري مع حلم، لقد حققت حلم الليلة الماضية في اللعب لبلدي إنجلترا. لا يمكن البدء في محاولة وصف الرضا الذي أعطاني إياه.

Just a young lad from Coventry with a dream. Last night I fulfilled that dream of playing for my country @england can’t begin to try and describe the satisfaction it gave me. Thankyou for all the messages???????????????????????????????? pic.twitter.com/2PQ23Ac6d1 — James Maddison (@Madders10) November 15, 2019

فينسيوس: بنزيما الأفضل في العالم

نشر البرازيلي فينسيوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله كريم بنزيما، وعلق اللاعب أعلى الصورة: أخي كريم أفضل رقم 9 في العالم.

Mi hermano KARINOO! El mejor 9 del mundo! #KB9 pic.twitter.com/WKym4BCEWP — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) November 15, 2019

كاسياس ينتقد معايير الأفضل بسبب رونالدو

انتقد إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي معايير اختيار الأفضل عالميًا، حيث علق كاسياس عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: فان دايك أختير الأفضل من قبل يويفا، ميسي اختير الأفضل من قبل فيفا، أتخيل أن كريستيانو بفضل المعجزات التي قام بها سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنني أرى أن المعايير التي نتبعها في كرة القدم لتقديم الجوائز ليست منطقية، أليس كذلك؟“

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 15, 2019

دانيال جيمس يرفض منحه لقب الأسرع

نشر دانيال جيمس لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ والتي منحت جيمس لقب الأسرع من مواليد 97 .

وعلق اللاعب أعلى الخبر قائلًا: لست متأكدًا من هذا ربما يكون ماركوس راشفورد

ثيو هيرنانديز يهنئ نجم السلة ببطولة أوروبا

حرص ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي على تهنئة سيرجيو لول لاعب فريق السلة بريال مدريد بمناسبة عيد ميلاده بخلاف نجاحه في قيادة الفريق الملكي للفوز بالأمس ببطولة أوروبا على حساب برشلونة.

وعلق هيرنانديز عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: يا لها من حفلة للاحتفال.. مبروك