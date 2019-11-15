يوفنتوس يبدأ تنفيذ ”العملية دوناروما“ ويستغل موقف ميلان الضعيف

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي بدأ التفاوض الجاد لضم جيانلويجي دوناروما من نادي ميلان إلى صفوف البيانكونيري.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن مسؤولي يوفنتوس أجروا اتصالات مع مينو رايولا، مدير أعمال دوناروما، لبحث إمكانية التعاقد مع الحارس في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تبدأ بنهاية الموسم الجاري، في يونيو 2020.

مفاوضات جادة

وأكدت الصحيفة أن الاتصالات بين مسؤولي يوفنتوس ورايولا تتركز حاليًا على ألا يجدد دوناروما عقده مع ميلان، حيث ينتهي العقد الحالي في صيف 2021، وهو ما سيضع مسؤولي الروسونيري في موقف صعب للغاية خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث سيكونون مجبرين على الاستماع للعروض الخاصة بشراء دوناروما، حتى لا يرحل مجانًا بعد 19 شهرًا من الآن.

وأكدت ”غازيتا ديلو سبورت“ أن إدارة يوفنتوس ترى أن دوناروما هو الحارس المستقبلي لبطل إيطاليا، بعد نهاية مرحلة الحارس الأسطوري جيانويغي بوفون، والحارس البولندي تشيزني، الذي ينتهي عقده مع اليوفي في صيف 2021 أيضًا.

ويبلغ دوناروما من العمر 20 عامًا، وتبلغ قيمته التسويقية 55 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية إسبانية رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن مسؤولي يوفنتوس بدأوا بالفعل الاتصالات الرسمية مع إدارة برشلونة لحسم صفقة راكيتيتش في أقرب فرصة ممكنة.

صفقة نجم برشلونة

وأكدت الصحيفة، أن يوفنتوس سبق وأن تفاوض مع برشلونة حول راكيتيتش مطلع الموسم الجاري، وبالتحديد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن العرض الذي قدّمه مسؤولو اليوفي لم يقنع إدارة البلوغرانا بالتخلي عن اللاعب الكرواتي الدولي.

وكان راكيتيتش أحد اللاعبين المرشحين للدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لإعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، قبل أن تفشل الصفقة في الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن إدارة يوفنتوس ترغب بشدة في التعاقد مع راكيتيتش، حيث ترى أن الخبرات التي يتمتع بها اللاعب من العناصر التي تعزز فرص البيانكونيري في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 1996.

أزمة الكرواتي

وتابعت الصحيفة ”سيدخل يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي خلال السنوات الثماني الماضية، في منافسة شرسة مع إنتر ميلان للحصول على خدمات راكيتيتش، خاصة أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يريد ضم الكرواتي إلى صفوف النيراتزوري بأي ثمن“.

وتبلغ القيمة التسويقية للكرواتي الدولي ما يقرب من 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وفقد راكيتيتش موقعه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، بعد انضمام الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام، واعتماد المدرب إرنستو فالفيردي على الثلاثي دي يونغ والبرازيلي أرثر والتشيلي فيدال، ومعهم سيرجي روبيرتو في وسط ملعب البلوغرانا.

وكان هذا السيناريو متوقعًا من جانب إدارة برشلونة، وهو ما جعلها منفتحة تمامًا على بيع اللاعب، والاستفادة من المقابل المادي للصفقة قبل بداية الموسم، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية تتضمن البرازيلي نيمار، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن في النهاية.