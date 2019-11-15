عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”عودة ميسي“.. كرة القدم تعود لمنزلها.. والقبعات الزرق (صور)

شكلت مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020، وتصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، واللقاء الودي بين البرازيل والأرجنتين في السعودية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية.

واهتمت الصحف أيضًا باعتزال المتسابق الإسباني خورخي لورنزو، وكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وفوز روجر فيدرر على نوفاك ديوكوفيتش في البطولة الختامية للتنس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة، على قرار المتسابق الإسباني خورخي لورنزو اعتزال سباقات موتو جي بي، وكتبت ”دورته الأخيرة“، كما تحدثت عن مباراة المنتخب الإسباني أمام منتخب مالطا في تصفيات أمم أوروبا 2020، وركزت على تصريحات سيرجيو راموس والذي قال: ”غير مناسب اللعب مع إسبانيا في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني وكتبت ”رودريغو يكبر رفقة البرازيل في مواجهة ليونيل ميسي“.

كما تحدثت عن إصابة دييغو كوستا وغيابه عن أتلتيكو مدريد لفترة طويلة تصل إلى 3 أشهر.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني الودّي في الرياض عاصمة السعودية، والذي يشهد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده وكتبت ”ميسي العودة“.

كما تحدثت عن اعتزال المتسابق الإسباني في سباقات موتو جي بي خورخي لورنزو.

وتحدثت الصحيفة عن هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، ومباراة المنتخب الإسباني أمام منتخب مالطا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على وسط ميدان فلامينغو النجم الشاب رينير جيسوس كارفاليو البالغ من العمر 17 عامًا، وأكدت اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

الصحيفة تحدثت أيضًا، عن مباراة المنتخب الإسباني أمام منتخب مالطا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت ”الفوز لضمان المركز الأول في المجموعة“.

كما اهتمت بفوز السويسري فيدرر على الصربي ديوكوفيتش في البطولة الختامية للتنس، وكتبت ”فيدرر يفوز على ديوكوفيتش ونادال سيكون رقم 1 في العالم حتى نهاية العام“.

الصحيفة تحدثت كذلك عن فوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

أس

ركزت الصحيفة على قرار المتسابق الإسباني خورخي لورنزو بطل سباقات موتو جي بي الاعتزال وكتبت ”لورنزو ينزل من دراجته“.

كما تحدثت عن مواجهة المنتخب الإسباني ومنتخب مالطا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت رغم التأهل ”الفوز مهم“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، وفوز السويسري روجير فيدرر على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في البطولة الختامية للتنس وكتبت ”فيدرر يهدي نادال المركز الأول عالميًا“.

الصحف البريطانية

صن

رطزت الصحيفة على الفوز الكبير لمنتخب إنجلترا على الجبل الأسود 7/0 وتأهله لنهائيات أمم أوروبا 2020 وكتبت ”كرة القدم تعود لمنزلها بعد تسجيل هاري كين لهاتريك في اللقاء الألف لمنتخب إنجلترا“.

كما تحدثت عن معاملة المشجعين لمدافع ليفربول جو غوميز خلال مباراة منتخب إنجلترا بعد أخبار شجاره مع رحيم سترلينغ.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا أمام منتخب مولدوفا 2/1 وتأهله لنهائيات أمم أوروبا 2020 وكتبت ”القبعات الزرق“.

كما اهتمت بتعيين الفرنسي تيري هنري مدربًا لفريق مونتريال الذي يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين وكتبت ”هنري يحيي مسيرته في مونتريال“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز فيدرر على ديوكوفيتش في البطولة الختامية للتنس.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب السعودي خارج أرضه على منتخب أوزبكستان 3/2 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”الأخضر بيّض الوجه وما قَصَّر“.

كما اهتمت بكلاسيكو البرازيل والأرجنتين الذي يجرى في السعودية وكتبت ”السامبا والتانغو من يرقص هذه الليلة؟“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن استعدادات الهلال لإياب النهائي الآسيوي، وكتبت ”الهلال يريح الدوليين ويغلق الأبواب“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على المنتخب الإماراتي الذي خسر في تصفيات كأس العالم 2022 في فيتنام وكتبت ”الأبيض يخسر موقعة هانوي“، كما تحدثت عن قرعة كأس الخليج وكتبت ”منتخبنا في المجموعة الأولى في خليجي 24“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بكلاسيكو البرازيل والأرجنتين في السعودية، وكتبت ”السامبا والتانغو يستعرضان في الرياض، القمة 111 في كلاسيكو الأرض“.

الصحيفة تحدثت أيضًا في تقرير عن عدد مباريات المنتخبات بمناسبة المباراة رقم 1000 للمنتخب الإنجليزي وكتبت ”إنجلترا مهد الساحرة والمانشافت يلاحق الغريم بـ959 مباراة، لاروخا الأكثر فوزًا والأقل هزيمة في أوروبا، السامبا تعزف منذ 1914 والفراعنة في الريادة أفريقيًا“.