أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول: تصريحات سواريز تضغط على البلوغرانا والميرينغي يرغب في حسم موقف رودريغيز

سيكون على نادي برشلونة الإسباني حسم ملف المهاجم الجديد في أسرع وقت ممكن، خاصة مع تراجع فرص التجديد للأوروغواياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده في صيف 2021، وأصبح مرشحًا للرحيل عن صفوف البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري.

ووضع برشلونة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، على قمة أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن المنافسة على اللاعب مع ريال مدريد الإسباني، وكذلك تمسك النيراتزوري بمهاجم التانغو، يمكن أن تصعّب المهمة بشدة على البلوغرانا.

وأثار سواريز المزيد من الشكوك حول مستقبله رفقة العملاق الكتالوني.

ولم يفتح النادي الكتالوني باب المفاوضات مع المهاجم الذي يقترب من الثالثة والثلاثين من عمره.

وانتقل سواريز إلى برشلونة في صيف 2014 من نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 82 مليون يورو.

اعترافات سواريز

وقال سواريز، في مقابلة مع قناة Ovacion التلفزيونية الأوروغويانية: ”هذه هي كرة القدم، قضيت مع برشلونة سنوات رائعة، وحققت فيها العديد من الإنجازات، وينبغي على النادي الكتالوني أن يبحث حاليًا عن مهاجم آخر في مركز رقم 9، هذا هو الواقع الذي يجب أن نعيشه جميعًا“.

وأضاف سواريز: ”الأمر ليس سهلًا على الإطلاق أن تكون لاعبًا في برشلونة، هناك مباراة كل 3 أيام، لا توجد راحة، ولا أحد يغفر لك إذا ظهرت بمستوى سيىء في إحدى المباريات“.

وتابع: ”قضيت في برشلونة 5 سنوات، وبطبيعة الحال لم يكن الأمر سهلًا أن أحافظ على موقعي في التشكيل الأساسي لفريق عملاق مثل البارسا. يجب أن أحترم هذا المشوار الذي استمر 5 سنوات، لن يكون أمرًا غريبًا على الإطلاق أن يفكر مسؤولو برشلونة في ضم مهاجم آخر“.

وأكد سواريز أنه يقترب من الوصول إلى العمر الذي لن يستطيع معه الاستمرار على نفس المستوى الذي يطلبه برشلونة، وبالتالي فإن البحث عن مهاجم آخر أمر بديهي.

وأعرب سواريز عن رغبته في اللعب مع منتخب أوروغواي في كأس العالم المقبلة، قطر 2022، كي يكمل المونديال الرابع له في التاريخ.

وجهة أمريكية

وكشف نيكولاس لوديرو، الصديق المقرب لسواريز، ولاعب منتخب أوروغواي ونادي سياتل ساندرز الأمريكي، موقف ”البيستوليرو“ بعد نهاية مشواره مع برشلونة.

وقال لوديرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: إن سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد نهاية مشواره مع البارسا.

قرار رودريغيز

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن نادي ريال مدريد الإسباني يواجه أزمة حقيقية تتعلق بمصير نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز.

وعاد رودريغيز إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية إعارته التي استمرت عامين إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي لم يرغب في شراء اللاعب بصورة نهائية من النادي الملكي.

وارتبط رودريغيز بالانتقال إلى عدة أندية في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعلى رأسها نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح، واستمر اللاعب في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وشارك رودريغيز في 9 مباريات مع الريال هذا الموسم، بإجمالي 422 دقيقة، وأحرز هدفًا واحدًا وصنع آخر.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة ريال مدريد في حيرة من أمرها مع رودريغيز، الذي ينتهي عقده في صيف 2021، وبالتالي فإن مسؤولي الميرينغي يتعين عليهم حسم موقف اللاعب خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وتابعت: ”سيكون على إدارة الريال حسم موقف رودريغيز بشكل نهائي خلال الشهور القليلة المقبلة، إما بتجديد عقده مع النادي، أو عرضه للبيع بنهاية الموسم الجاري، حتى لا يرحل مجانًا بنهاية العقد“.

ووصفت الصحيفة القرار المرتقب والخاص بمستقبل رودريغيز بأنه ”قرار شائك“، في ظل عدم اعتماد زيدان على اللاعب بشكل أساسي في تشكيل ريال مدريد هذا الموسم، حيث كانت آخر مشاركاته أساسيًا أمام ريال مايوركا في اللقاء الذي انتهى بهزيمة ريال مدريد بهدف نظيف، ثم لعب 12 دقيقة فقط أمام غالاتا سراي التركي في إسطنبول بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر بعد ذلك لأسباب فنية بحسب تأكيدات زيدان.

وتبلغ القيمة التسويقية للكولومبي رودريغيز 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

صفقة ليفربول المشروطة

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي لا يزال يرغب في ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيغ، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ إلى أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أكد رغبته في ضم فيرنر إلى الريدز، لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، الذي يعتمد بشكل كامل على الثلاثي الناري، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأكدت أن كلوب مستعد لإبرام تلك الصفقة في الميركاتو الشتوي، ولكن بشروطه الخاصة التي أوضحها للاعب الألماني الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا.

وتابعت في تقرير نشرته اليوم الخميس،: ”أكد كلوب أنه يريد ضم فيرنر إلى ليفربول، ولكن يتعين على اللاعب أولًا أن يقبل بدور الاحتياطي الاستراتيجي للثلاثي صلاح وماني وفيرمينو“.

وأردفت: ”كلوب مقتنع تمامًا بإمكانات فيرنر، ولكنه يعلم جيدًا أنه سيكون بحاجة إلى وقت ليس بالقصير كي يتأقلم على طريقة لعب ليفربول، وشراسة المنافسات في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، والفوارق في المستويات مقارنة بالدوري الألماني، البوندزليغا، إضافة إلى الضغوط التي يعانيها لاعبو ليفربول، بطل أوروبا ومتصدر البريمييرليغ، على العكس من نادي لايبزيغ“.