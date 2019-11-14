نادي ريال مدريد يواجه أزمة ”القرار الشائك“ مع خاميس رودريغيز

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن نادي ريال مدريد الإسباني يواجه أزمة حقيقية تتعلق بمصير نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز.

وعاد رودريغيز إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية إعارته التي استمرت عامين إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي لم يرغب في شراء اللاعب بصورة نهائية من النادي الملكي.

وارتبط رودريغيز بالانتقال إلى عدة أندية في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعلى رأسها نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح، واستمر اللاعب في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وشارك رودريغيز في 9 مباريات مع الريال هذا الموسم، بإجمالي 422 دقيقة، وأحرز هدفاً واحداً وصنع آخر.

القرار الصعب

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة ريال مدريد في حيرة من أمرها مع رودريغيز، الذي ينتهي عقده في صيف 2021، وبالتالي فإن مسؤولي الميرينغي يتعين عليهم حسم موقف اللاعب خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وتابعت: ”سيكون على إدارة الريال حسم موقف رودريغيز بشكل نهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، إما بتجديد عقده مع النادي، وإما عرضه للبيع بنهاية الموسم الجاري، حتى لا يرحل مجاناً بنهاية العقد“.

ووصفت الصحيفة القرار المرتقب والخاص بمستقبل رودريغيز بأنه ”قرار شائك“، في ظل عدم اعتماد زيدان على اللاعب بشكل أساسي في تشكيل ريال مدريد هذا الموسم، إذ كانت آخر مشاركاته أساسياً أمام ريال مايوركا في اللقاء الذي انتهى بهزيمة ريال مدريد بهدف نظيف، ثم لعب 12 دقيقة فقط أمام غالاتا سراي التركي في إسطنبول بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر بعد ذلك لأسباب فنية حسب تأكيدات زيدان.

وتبلغ القيمة التسويقية للكولومبي رودريغيز 50 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

العملية مبابي

وأشارت الصحيفة الإسبانية إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت أن مسؤولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 إلى 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

ونوهت إلى أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

تحطيم رقم رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، حسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاء معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص ليوفنتوس، من بينهما أكثر من 500 ألف قميص لرونالدو فقط.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتفعت نسبة المتابعين بنحو 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.