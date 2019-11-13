سوشيال ميديا الرياضة: مودريتش يحتفي بالقدم الذهبية.. وكارفخال يشارك في حرب الأرض

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته ألانا مارتينا

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة لأبنائه عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنته ألانا مارتينا بحضور صديقته، وعلّق الدون قائلًا:“عيد ميلاد سعيد يا حبي“.

كاسياس يودّع دافيد فيا

حرص الحارس الإسباني إيكر كاسياس، على وداع زميله السابق في منتخب الماتادور دافيد فيا، والذي أعلن، اليوم، اعتزاله كرة القدم.

ونشر كاسياس صورة له بصحبة فيا عبر ”إنستغرام“، وعلّق الحارس الإسباني قائلًا: ”يتقاعد، شكرًا لك على كل تلك الأوقات الجيدة التي قضيناها معًا يا صديقي، وأتمنى لك كل التوفيق في المستقبل“.

مودريتش سعيد بالفوز بالقدم الذهبية

نشر لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر ”إنستغرام“ أثناء تسلمه جائزة القدم الذهبية، وهي الجائزة التي تقدم للاعبين الذين تخطوا سن الـ29 عامًا، وحققوا مسيرة مميزة بكرة القدم.

وأصبح مودريتش اللاعب رقم 17 في التاريخ الذي يحصل عليها، وعلّق اللاعب قائلًا:“مسرور لاستقبال القدم الذهبية في ليلة رائعة في موناكو، ولا بد من مواصلة العمل بجدية“.

بونوتشي يغازل زوجته

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له بصحبة زوجته عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، ووجّه اللاعب عبارات الحب لزوجته قائلًا:“الجمال الكامل“.

كارفاخال يشارك في حرب الأرض

نشر داني كارفاخال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يلعب لعبة مودرن وارفير.

وعلّق اللاعب:“استفد من راحة الظهيرة مع مجموعة مختارة من لعبة مودرن وارفير، حرب الأرض، والتمتع بالخرائط الجديدة“.

خضيرة يحتفل بعيد ميلاد نجم هوليوود

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر ”إنستغرام“ بصحبة الممثل الاسكتلندي جيرارد باتلر بمناسبة عيد ميلاد الأخير.

وقال خضيرة:“أتمنى عيد ميلاد سعيدًا لأحد الممثلين المفضلين لدي جيرارد باتلر، شخص رائع، ورجل ذو شخصية رائعة، استمتع بيومك، عودة لهذه الليلة الأسطورية في العام 2014.

Wishing a happy 50th birthday to one of my favorite actors @gerardbutler ???? An outstanding person and man with a great character, enjoy your day!

PS: Throwback to this legendary night in 2014 ???????? pic.twitter.com/odUZV9dWQ8 — Sami Khedira (@SamiKhedira) November 13, 2019

راشفورد يحقق رغبة أحد المشجعين

حرص ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تحقيق أمنية أحد مشجعي النادي بزيارة نادي المان يونايتد وهو ما وثقه راشفورد من خلال فيديو نشره عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وعلّق لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلًا: ”سعيدة جدًا، لقد ساعدت في إعطاء جوبو رحلة لا تنسى إلى مانشستر يونايتد“.

Social media ain't all bad ???? So happy to have helped give @Jobu_13 a memorable trip to @ManUtd ????⚪️ Massive shout out to @GNev2, @rioferdy5 & @WesBrown24 for making it an even better experience too ???????????????? Watch the full video here ???????? https://t.co/WO20qW4ZWF pic.twitter.com/3COedFSqIz — Marcus Rashford (@MarcusRashford) November 13, 2019

مبابي: 4 سنوات على الانضمام الأول لمنتخب الديوك

نشر الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، صورة له عبر ”تويتر“ من تجمع المنتخب الفرنسي العام 2015، والذي شهد انضمام مبابي للمرة الأولى لصفوف منتخب الديوك، وعلّق اللاعب:“4 سنوات 13 نوفمبر 2015″.

جوريتسكا: سعيد بعودتي للمنتخب الوطني

أبدى الألماني ليون جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ، سعادته بالعودة إلى صفوف منتخب المانشيفت، حيث نشر جوريتسكا صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلّق قائلًا:“ سعيد بعودتي للمنتخب الوطني“.

Ich freu mich wieder bei der Nationalmannschaft zu sein. Hier der Link zur heutigen PK für das @DFB_Team: https://t.co/Dh0JgZJazq pic.twitter.com/9gebCZna7b — Leon Goretzka (@leongoretzka_) November 13, 2019

فينالدوم: علينا التركيز خلال اللقاءات المقبلة

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص منتخب بلاده والذي يستعد لخوض لقاءي أيرلندا الشمالية وإستونيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 .

وعلّق اللاعب:“العودة مع المنتخب نحن في صدارة المجموعة الثالثة حاليًا، ولكن لدينا مباراتان كبيرتان ستقودانا إلى البطولة الأوروبية، وحان الوقت للتركيز الكامل.