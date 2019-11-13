ريكاردو مونتوليفو يعلن اعتزاله كرة القدم: ميلان حكم عليّ بالتوقف

كشف ريكاردو مونتوليفو، نجم ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، عن اعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل انتهى بشكل مؤثر في الأشهر الأخيرة.

وانتهى عقد مونتوليفو مع ميلان بحلول نهاية الموسم الماضي، والذي شهد تهميشه وإبعاده من تشكيل الفريق الأساسي والاحتياطي.

وقال مونتوليفو، في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“، عن كواليس اعتزاله اللعبة، في عمر الـ34 عامًا: ”أتوقف هنا، لكني أبقى في ميلانو مع عائلتي.. لا أعرف ما سأفعله، يجب أن أفكر، لكن ميلان حكم عليّ بالتوقف“.

وأضاف: ”رغم أني واجهت محنة في العام ونصف العام الأخير، إذ وضعوني على الهامش، ولم يفسروا لي ذلك، لكني لا أشعر بأي ضغينة تجاههم.. فكل من أخطأ في حقي وفشل في احترامي، ربما يتصالح مع ضميره“.

وتابع: ”لم أقم أبدًا بفوضى، لأني نشأت على التعلم والاحترام.. لو كنت دخلت حربًا ربما كنت حققت شيئًا“.

وعن كواليس استبعاده، أوضح: ”قبل جولة الفريق في الولايات المتحدة، تلقيت رسالة نصية من المدرب، يقول فيها: لن تأتي معنا.. لكنه لم يعط أي تفسير“.

وأكمل: ”ماذا حدث مع غاتوزو؟ بالنسبة لي لم يحدث شيء، لا أستطيع شرح هذا الموقف لنفسي، ولم أحصل على أي إجابات“.

وكان ميلان في صيف 2017، ضمَّ ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس، ومنحه شارة القيادة بدلًا من مونتوليفو، قبل أن يرحل في نهاية الموسم عائدًا إلى البيانكونيري.

وفي هذا الصدد، قال مونتوليفو: ”لم أكن الشخص الذي سلم بونوتشي الشارة، أخبروني أن يونغ هونغ لي، رئيس ميلان السابق، قرر منح الشارة لأحد اللاعبين الجدد“.

وأردف: ”أخبرتهم أن ذلك يعد ظلمًا، وأنهم يرتكبون خطأً كبيرًا، لأن هناك تسلسلًا هرميًّا داخل غرفة الملابس، وذكرت أسماء مثل: بونافينتورا، ورومانيولي“.

وواصل: ”في إحدى المباريات وتحديدًا أمام فيورنتينا، قام المدرب باستخدام كالابريا الظهير الأيسر في خط الوسط، وكنت أنا على مقاعد البدلاء.. حينها طلبت تفسيرًا من ليوناردو، الذي أكد لي أن هذا قرار المدرب.. لم أتخيل أبدًا القدرة على العيش في تجربة مثل هذه“.

وأتم: ”لم أرفض أبدًا مغادرة ميلان، ظهرت بعض الفرق التي رغبت في ضمي، لكن بمجرد إخبارهم بحقيقة أنني لم ألعب منذ أكثر من عام، اختفوا.. كنت مستعدًا للمغادرة، لقد أجبروني على الاعتزال“.

وعانى مونتوليفو الإصابات في السنوات الأخيرة، ولكن لم يستخدمه المدرب جينارو غاتوزو في أي مباراة طوال فترة توليه مهمة تدريب ميلان في الموسم الماضي.

وسبق لمونتوليفو حمل شارة قيادة فيورنتينا قبل ميلان، كما كان ضمن تشكيل إيطاليا الذي حل ثانيًا في أمم أوروبا 2012.