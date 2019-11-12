أخبار ريال مدريد وبرشلونة: مستقبل غريزمان غامض.. ونجم دورتموند على رادار الملكي وتطور في أزمة ”رونالدو-ساري“

مازال النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني، يمثل لغزًا كبيرًا بالنسبة لمتابعي الفريق الكتالوني تارة بسبب الأنباء التي تتردد حول وجود خلافات بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتارة عن إمكانية رحيله لعدم تأقلمه مع الفريق.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني والدوريات الخمس الكبرى:

مستقبل غريزمان حديث برشلونة

أصبح غريزمان حديث الصحف الإسبانية وجماهير برشلونة بعدما كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن وجود تفكير لدى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ضم اللاعب الموهوب ليكون بديلًا للنجم كيليان مبابي الذي دخل دائرة اهتمامات فريق ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان قد يكون صفقة باريس المرتقبة، خاصة أن اللاعب لم يكن في قمة التأقلم مع أجواء الفريق الكتالوني والحديث يتزايد عن خلافاته مع ميسي.

في المقابل، خرج المدافع الفرنسي الدولي كليمنت لينجليه لاعب برشلونة، بتصريحات مهمة حسم خلالها الجدل حول علاقة غريزمان بميسي، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات، كما أن ميسي لاعب متعاون ولا يوبخ زملاءه والعلاقة رائعة بين الجميع في برشلونة.

وذكر برنامج ”الشيرنجيتو“ أن الخلافات بين ميسي وجريزمان أصبحت على العيان ومعروفة للجميع لدرجة أن الأوروغوياني دييغو جودين لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، تدخل لحل الخلاف بين ميسي وجريزمان من خلال طلب وساطة مواطنه لويس سواريز.

نجم دورتموند على رادار ريال مدريد

دخل جوردان سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، بقوة في دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، وفقاً لتقارير صحفية إسبانية للحصول على خدمات اللاعب.

وأكد برنامج ”الشيرنجيتو“ أن ريال مدريد مستعد لبدء مفاوضات رسمية لضم سانشو حتى إذا وصل سعر اللاعب إلى 150 مليون يورو، خاصة أن العلاقة بين الناديين رائعة بعد إعارة أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي من الريال إلى دورتموند.

من جانبه، أكد البرازيلي رودريجو جويس نجم ريال مدريد الصاعد، أنه ليس خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الذي انضم إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

وقال رودريجو في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية:“ لم يتحقق حلمي باللعب بجوار كريستيانو رونالدو ولم يسعفني الحظ لذلك، ولا أريد تحمل ضغط تعويض رونالدو في ريال مدريد ”.

وأثار جيمس رودريغيز صانع ألعاب فريق ريال مدريد، جدلًا واسعًا بعدما شارك بشكل طبيعي في تدريبات منتخب كولومبيا وهو ما جعل التكهنات تتزايد حول تمرد اللاعب على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان وهو الحال نفسه مع الويلزي جاريث بيل.

تطور جديد في أزمة ساري ورونالدو

حدث تطور جديد في أزمة المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن غادر الأخير لقاء ميلان بالدوري غاضبًا.

وأكدت صحيفة ”لاجازيتا ديلو سبورت“ أن رونالدو لم يتعرض لأي عقوبات مالية من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي، موضحة أن بافل نيدفيد المدير الرياضي ليوفنتوس، يبذل محاولات لإقناع رونالدو بالاعتذار لساري وإنهاء الأمر بشكل ودي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوصى ساري بالتجديد للنجم الكولومبي خوان كوادرادو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وطلب التجديد له لموسم آخر على أقل تقدير، بينما رفض نادي ميلان التعاقد مع ماريو مانزوكيتش مهاجم يوفنتوس، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن اللاعب البلجيكي ديريس ميرتينز مهاجم نابولي، سيكون محط صراع ثلاثي في الانتقالات الشتوية القادمة بين يوفنتوس وميلان الإيطاليين، بجانب توتنهام وآرسنال الإنجليزيين.