تقرير: نجوم يوفنتوس يحددون شرطًا وحيدًا لعودة كريستيانو رونالدو لتشكيل ”اليوفي“

واصلت الصحف الإيطالية إلقاء الضوء على تطورات أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، والتي اشتعلت خلال لقاء فريقه أمام ميلان، مساء الأحد الماضي.

وكان رونالدو قد غادر ملعب المباراة غاضبًا بعد أن قرر ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، استبداله خلال الشوط الثاني من المباراة.

اعتذار رونالدو

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية: إن لاعبي يوفنتوس ينتظرون اعتذارًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تصرفه خلال مباراة ميلان الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن لاعبي البيانكونيري يريدون اعترافًا من رونالدو بأن سلوكه لم يكن جيدًا، حتى يتمكنوا من تقبله داخل الفريق من جديد.

وكان ساري قد قال في تصريحات سابقة: ”مغادرة رونالدو للملعب قبل نهاية المباراة مشكلة سيكون عليه حلها مع زملائه“.

بينما قررت إدارة النادي عدم توقيع أية غرامات مالية على كريستيانو رونالدو، الذي انضم لمعسكر المنتخب البرتغالي بعد نهاية مباراة ميلان.

وكان الأرجنتيني باولو ديبالا الذي حل بديلًا لرونالدو قد سجل هدف الفوز لفريقه، ليستعيد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي.

كواليس الأزمة

وذكرت صحيفة ”صن“ الإنجليزية أن فابيو باراتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، قد تواصل مع النجم البرتغالي بعد نهاية مباراة ميلان، عن طريق خورخي مينديز مدير أعمال اللاعب المتواجد في البرتغال.

وأنهى باراتشي الأزمة مع رونالدو سريعًا، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للاعبي الفريق، وسيكون كريستيانو رونالدو مطالبًا بالاعتذار لزملائه قبل العودة مرة أخرى لتشكيل السيدة العجوز.

تعليق رونالدو

ونشر كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، تعليقًا مقتضبًا بعد اللقاء قائلًا: ”مباراة صعبة، وفوز مهم“، دون أي تعليق على الجدل المُثار مؤخرًا، ليغلق هذا الملف تمامًا.

وكشفت تقارير أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، سب والدة ساري بعد تبديله، وهو التبديل الثاني لرونالدو، حيث أبدى اللاعب البرتغالي ردة فعل غاضبة عقب تبديله أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.

ورمق رونالدو المدرب ساري بنظرة غاضبة قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس، وقال ساري إن رونالدو يعاني مشكلة في الركبة حاول علاجها دون اللجوء للغياب عن مباريات.

موقف ساري

وكان ماوريسيو ساري رفض إعطاء حجم أكبر لغضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تغييره أمام ميلان، مؤكدًا أنه لا وجود لأزمة بينهما وتفهم ردة فعله.

وقال ساري بعد اللقاء: ”مشكلة مع رونالدو؟ لا نهائيًا، بالعكس يجب عليّ أن أشكره لكونه وضع نفسه رهن إشارة الفريق رغم كونه لم يكن جاهزًا بدنيًا، فضّلت تغييره لكونه ظهر لي في حالة ليست جيدة لكنه فعل كل شيء ليكون معنا“.

وأضاف مدرب يوفنتوس: ”أن يكون غاضبًا بعد التغيير فهذه الأشياء عادية ولكل اللاعبين خصوصًا لمن قدموا تضحيات للعب“.

وأكد ماوريسيو ساري أنه لن يعاتب نجمه أو يعاقبه بعد غضبه ومغادرته للملعب، وقال: ”يوجد بعض من التسامح مع اللاعبين الذين يحاولون إعطاء كل شيء، 5 دقائق من الغضب هذا يبدو طبيعيًا بالنسبة لي“.

اليونايتد يترقب

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية: إن نادي مانشستر يونايتد يرغب بشدة في استعادة كريستيانو رونالدو إلى ”أولد ترافورد“، خاصة بعد الفترة العصيبة التي يمر بها النجم البرتغالي مع ناديه الحالي يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته يوم الإثنين، إلى أن إد وودوارد، نائب رئيس مانشستر يونايتد، تحدث بالفعل مع أسرة غليزر المالكة للنادي الإنجليزي، وبحثا سويًا فكرة ضم رونالدو إلى المانيو.

وأكدت أن مديري مانشستر يونايتد متأكدون من أن هذا هو التوقيت الصحيح لحسم تلك الصفقة، في ظل توتر الأجواء بين رونالدو وساري.