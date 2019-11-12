عناوين الصحف الرياضية: معجزة بيل.. انحدار رونالدو.. خطة غريزمان.. ثأر رياض محرز.. والهلال يرفع قائمته المونديالية (صور)

شكلت قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيجرى في السعودية ومستقبل ميسي ومعجزة غاريث بيل برفقة ويلز وخطة برشلونة لتأهيل غريزمان أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والسعودية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم لتحت 17 سنة والبطولة الختامية للاعبي التنس والنجم البرازيلي الشاب لريال مدريد رودريغو ولقاء السعودية وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف العالمية والسعودية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عودة غاريث بيل للتدريبات الجماعية لكن برفقة منتخب بلاده ويلز بعدما غاب عن ريال مدريد منذ الفترة الدولية الأولى وكتبت :“ معجزة بيل في ويلز ”.

كما تحدثت عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تمديد عقده وكتبت :“ ميسي 2021 لن يمدد عقده في هذا الموسم ”.

كما تحدثت عن خروج منتخب إسبانيا من ربع نهائي كأس العالم لتحت 17 سنة في البرازيل أمام فرنسا وهزيمة رافائيل نادال في بداية الجولة الختامية للاعبي التنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي أنطوان غريزمان وخطة برشلونة الهادفة لتطوير مستواه برفقة الفريق وكتبت :“ خطة غريزمان ”.

كما اهتمت بقرعة كأس السوبر الإسباني وكتبت :“ برشلونة – أتلتيكو مدريد في السعودية ”.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت “ كريستيانو في انحدار برفقة يوفنتوس ”.

واهتمت الصحيفة بخروج منتخب إسبانيا تحت 17 سنة من ربع نهائي كأس العالم بعد الخسارة الكبيرة أمام فرنسا، كما اهتمت بخسارة رافائيل نادال في البطولة الختامية للاعبي التنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان والذي جدد رغبته في العودة لبرشلونة وكتبت :“ إصرار نيمار ”.

كما اهتمت بقرعة كأس السوبر الإسباني وكتبت :“ فالنسيا -ريال مدريد وبرشلونة – اتلتيكو مدريد : كأس السوبر عربي ”.

كما اهتمت بخروج منتخب إسبانيا تحت 17 سنة من ربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا وخسارة رافائيل نادال في الجولة الختامية للاعبي التنس.

آس

ركزت الصحيفة على البرازيلي الشاب رودريغو النجم الجديد لريال مدريد وأجرت حوارًا معه قال فيه :“ أتمنى البقاء في ريال مدريد مدى الحياة ”.

كما تحدثت الصحيفة عن قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت :“ فالنسيا -ريال مدريد وبرشلونة – اتلتيكو مدريد في السعودية، الاتحاد الإسباني يحصل على 120 مليون يورو في 3 سنوات ”.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة منتخب إسبانيا تحت 17 سنة في كأس العالم بالبرازيل وخروجه من ربع النهائي وهزيمة رافائيل نادال في البطولة الختامية للتنس.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لاعبي المنتخب الإنجليزي بعد الصراعات التي شهدها لقاء ليفربول ومانشستر سيتي بين لاعبين دوليين وكتبت :“ لقد انطلق العراك ”.

كما اهتمت بأزمة تحكيم الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تسبب اضطرابًا للحكام.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن مطالب أوناي إيمري مدرب أرسنال لإدارة الفريق.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

اهتمت الصحيفة بعدة لاعبين إذ تحدثت عن المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو لاعب تشيلسي ومنتخب فرنسا وكتبت :“ جيرو المقاوم ”.

كما أجرت حوارًا مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي وكتبت :“ محرز : حصلت على ثأري ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق أولمبيك مارسيليا الذي تمكن من الصعود لوصافة الدوري الفرنسي رغم البداية الصعبة وكتبت :“ أولمبيك مارسيليا : سمك السردين تحول لدلفين ”.

كما اهتمت بمهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما وكتبت “ بنزيما ملك مدريد ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

اهتمت الصحيفة بالمنتخب السعودي الذي يستعد في طشقند لمواجهة أوزبكستان وكتبت :“ الأخضر ينطلق ”.

كما تحدثت عن الهلال السعودي وكتبت :“ الهلال يرفع قائمته المونديالية ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتحديد موعد السوبر السعودي بين النصر والتعاون -، وكتبت عن نهاية قضية حمد الله عبد الرزاق وموظفة المطار وكتبت :“ النصر يتفادى حادثة حمد الله ”.