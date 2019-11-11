زلزال في نابولي.. رئيس النادي يخطط لبيع النجوم.. وإنتر ميلان يترقب موقف ميرتينز

واصلت أزمة نادي نابولي الإيطالي اشتعالها، بعد التمرد الذي أعلنه لاعبو الفريق على رئيس النادي، أوريلو دي لورينتيس.

وكان دي لورينتيس قد قرر إقامة معسكر مغلق للاعبيه، عقب الخسارة أمام روما ضمن منافسات الدوري الإيطالي، مطلع الأسبوع الماضي، على الرغم من رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

ثورة دي لورينتيس

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إن أوريلو يخطط لبيع نجوم الفريق، بعدما أشعل حربًا داخل النادي.

ورفض لاعبو نابولي الخضوع لقرار رئيس النادي بالانتظام في معسكر عقب نهاية مباراتهم أمام ريدبول سالزبورغ النمساوي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن هذا التمرد أثار غضب دي لورينتيس الذي يرى أن بيع بعض لاعبي الفريق سيقلل من خسائره في هذه المعركة.

ويستعد رئيس نادي نابولي لبيع كل نجومه خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يفضّل أن يتحلى بشيء من الهدوء، وأن يأخذ وقته كاملًا قبل تنفيذ هذا القرار.

إنتر ميلان في الانتظار

وأكدت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، أن الدولي البلجيكي درايس ميرتينز سيكون على رأس اللاعبين المغادرين لفريق نابولي.

ويترقب إنتر ميلان موقف ميرتينز، حيث يسعى إلى التعاقد مع الجناح البلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، إلى أن ميرتينز قد اتفق بالفعل مع مسؤولي النيراتزوري على الانضمام لهم خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن النجم البلجيكي سيوقع عقدًا مع إنتر ميلان يمتد لموسمين مقبلين، مقابل 6 ملايين يورو في الموسم.

من جانبه، لا يرغب رئيس نادي نابولي بالاحتفاظ بلاعبه البلجيكي في ظل راتبه المرتفع.

ووضع رئيس نابولي شرطًا للإبقاء على درايس ميرتينز، وهو تخفيض راتبه.

يذكر أن عقد ميرتينز ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل.

خاليدو كوليبالي

ولم يتوقف الأمر عند درايس ميرتينز، بل يظهر في قائمة دي لورينتيس اسم آخر وهو الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق.

وأكدت ”ديلي ميل“ في تقريرها أن كوليبالي الذي يعد أحد أبرز المدافعين في أوروبا خلال السنوات الماضية سيكون متاحًا لمغادرة فريق نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتضم قائمة رئيس نابولي أيضًا كلًا منْ: قائد الفريق لورينزو أنسيني، والظهيران هاسيغاي والدولي الجزائري فوزي غلام، حيث يبدو مستقبلهم مع الفريق الإيطالي غير واضح حتى هذه اللحظة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن دي لورينتيس هدد اللاعبين والمدير الفني كارلو أنشيلوتي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تمردهم الأخير.

موقف أنشيلوتي

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن كارلو أنشيلوتي بات مهددًا بالرحيل قبل نهاية الموسم، بعد موقفه من قرارات دي لورينتيس.

ورفض لاعبو نابولي ركوب حافلة الفريق، وتوجهوا من ملعب المباراة إلى منازلهم عبر سياراتهم الخاصة.

وأضاف الموقع أن دي لورينتيس لم يعجبه موقف المدرب، ما جعله في موقف لا يُحسد عليه.

وأكد ”كالتشيو ميركاتو“، أن رئيس نابولي لديه طموحات مرتفعة للغاية، وهو ما لا يتناسب مع موقف الفريق الحالي في الدوري الإيطالي.

ويرى رئيس نابولي أن ”كاريزما“ أنشيلوتي اهتزت بشدة مؤخرًا، ويريد دي لورينتيس أن يوضح للجميع أن المدرب الإيطالي كان خيارًا مناسبًا جدًا لقيادة الفريق في موسمه الأول، إلا أنه فقد سيطرته تمامًا على غرفة خلع الملابس، وخسر ثقة إدارة النادي.