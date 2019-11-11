الدوري الإيطالي: مدرب ميلان متفائل رغم الهزيمة أمام يوفنتوس.. وأتلانتا غاضب من لاعب سامبدوريا

أبدى ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إعجابه بأداء فريقه أمام يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رغم أن الفريق تجرع الهزيمة الثالثة في خمس مباريات تحت قيادته.

وقال بيولي بعد الهزيمة 1-صفر أمام مستضيفه يوفنتوس: ”أداء الفريق يتحسن. كنا ندًا لمنافس قوي جدًا.

”لكن الفريق لا يزال يفتقر إلى الدقة والتركيز واللعب بفعالية أكبر“.

واستشاط أتلانتا غضبًا بعد أن أفلت أليكس فيراري، لاعب سامبدوريا، من الطرد؛ بسبب مخالفة ضد البديل موسى بارو وهو في طريقه للتسجيل من فرصة سانحة خلال مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وما زاد الطين بلة طرد رسلان مالينوفسكي، لاعب أتلانتا، بعدها بدقائق؛ لحصوله على الإنذار الثاني.

وقال أومبرتو مارينو، المدير التنفيذي لنادي أتلانتا: ”بكل وضوح بارو كان في طريقه للمرمى. كانت البطاقة الحمراء ستغير مسار المباراة“، مضيفًا أن المدرب جيان بييرو غاسبريني لم يستطع التحدث إلى وسائل الإعلام؛ بسبب غضبه الشديد.

وألقى باولو فونسيكا، مدرب روما، باللوم على الإرهاق في الهزيمة 2-صفر أمام مستضيفه بارما، والتي كلفته خسارة المركز الثالث.

ولعب روما مع بروسيا مونشنغلادباخ قبل ثلاثة أيام فقط في الدوري الأوروبي كما يعاني فريق المدرب فونسيكا من أزمة إصابات.

وقال: ”أعتقد أن الإرهاق نال من اللاعبين. هذه المجموعة شاركت في كل مباريات الفريق الأخيرة .. بذل اللاعبون مجهودًا كبيرًا وبدا عليهم الإرهاق وعابهم البطء“.