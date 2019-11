لياقة كريستيانو رونالدو ورد فعله الغاضب في مباراة يوفنتوس ضد ميلان تحت المجهر

تركزت الأضواء على لياقة كريستيانو رونالدو وتصرفاته، يوم الاثنين، بعد أن استشاط غضبًا لاستبداله خلال انتصار يوفنتوس على ميلان.

وقال المدرب ماوريتسيو ساري، إن الدولي البرتغالي البالغ من العمر 34 عامًا يعاني إصابة في الركبة منذ فترة.

وسيتوجه رونالدو الآن لخوض مباراتين مع البرتغال، حيث يسعى لمساعدة بطلة أوروبا على حجز مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020 ويقترب من بلوغ مئة هدف مع منتخب بلاده رغم وجود شكوك بشأن مشاركته.

Looooool no way Cristiano Ronaldo subbed off and booed by Juve fans? Dont kill me ????????pic.twitter.com/ifdt1xcGAG

