مباراة يوفنتوس وميلان: رونالدو يخرج غاضبًا ويرفض الجلوس على دكة البدلاء (فيديو)

غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة فريقه أمام إنتر ميلان اليوم الأحد، بشكل غاضب بعد تبديله والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وقام ماوريسيو ساري مدرب اليوفي بإداخل الأرجنتيني باولو ديبالا على حساب رونالدو، للمرة الثانية على التوالي، ما دفع رونالدو للخروج غاضبًا.

ولم يجلس رونالدو على دكة البدلاء مع زملائه، بل قام بالدخول إلى غرفة خلع الملابس مباشرة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها رونالدو عن غضبه من قرار استبداله، حيث كشفت صور وفيديو انتشرت خلال الأسبوع الماضي، علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب قرار مدربه ماوريسيو ساري، باستبداله قبل نهاية مباراة لوكوموتيف موسكو بدقائق.

وعاد يوفنتوس من روسيا بفوز قاتل على لوكوموتيف، بنتيجة (2-1)، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت مشاركة رونالدو حتى الدقيقة 81 قبل أن يقرر ساري استبداله وإشراك باولو ديبالا بدلًا منه.

وعقب تبديله ظهر البرتغالي بوجه يدل على عدم رضاه عن قرار استبداله، حيث ظهر مدرب البيانكونيري وهو يتحدث مع رونالدو عقب خروجه مباشرة، فيما بدا الدون متجاهلًا حديث ساري.

من جانبه، قال ساري، عن اللقطة: ”غضب كريستيانو رونالدو لأنه لم يكن على ما يرام، كان يشعر بالتوتر، لقد عاني من مشكلة صغيرة في الركبة لعدة أيام“.

No matter what or no matter how bad he's playing. You just don't fucking sub Cristiano fucking Ronaldo off.

Sarri you bald fraud.

November 6, 2019