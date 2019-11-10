مباراة يوفنتوس وميلان: رونالدو يخرج غاضبًا ويرفض الجلوس على دكة البدلاء (فيديو)

غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة فريقه أمام إنتر ميلان اليوم الأحد، بشكل غاضب بعد تبديله والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وقام ماوريسيو ساري مدرب اليوفي بإداخل الأرجنتيني باولو ديبالا على حساب رونالدو، للمرة الثانية على التوالي، ما دفع رونالدو للخروج غاضبًا.

ولم يجلس رونالدو على دكة البدلاء مع زملائه، بل قام بالدخول إلى غرفة خلع الملابس مباشرة.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 0 × 0 ميلان | لحظة تبديل رونالدو وخروجه من الملعب" ????#JuveMilan

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في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM ء pic.twitter.com/bZVDigGcyx — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها رونالدو عن غضبه من قرار استبداله، حيث كشفت صور وفيديو انتشرت خلال الأسبوع الماضي، علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب قرار مدربه ماوريسيو ساري، باستبداله قبل نهاية مباراة لوكوموتيف موسكو بدقائق.

وعاد يوفنتوس من روسيا بفوز قاتل على لوكوموتيف، بنتيجة (2-1)، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت مشاركة رونالدو حتى الدقيقة 81 قبل أن يقرر ساري استبداله وإشراك باولو ديبالا بدلًا منه.

وعقب تبديله ظهر البرتغالي بوجه يدل على عدم رضاه عن قرار استبداله، حيث ظهر مدرب البيانكونيري وهو يتحدث مع رونالدو عقب خروجه مباشرة، فيما بدا الدون متجاهلًا حديث ساري.

من جانبه، قال ساري، عن اللقطة: ”غضب كريستيانو رونالدو لأنه لم يكن على ما يرام، كان يشعر بالتوتر، لقد عاني من مشكلة صغيرة في الركبة لعدة أيام“.

No matter what or no matter how bad he's playing. You just don't fucking sub Cristiano fucking Ronaldo off. Sarri you bald fraud. pic.twitter.com/9hDukf1P9Y — Mu. (@FutbolMuu) November 6, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الفريق 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويحتل ميلان المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من خلال 6 هزائم و4 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.

وفاز يوفنتوس في آخر لقاء ضد ميلان بنتيجة 2/1 يوم 6 أبريل الماضي في الدوري، وتغلب يوفنتوس في آخر 8 مباريات على ميلان، وكان الفوز الأخير للروسينيري على اليوفي يوم 22 أكتوبر 2016 قبل 9 مباريات كاملة.

يوفنتوس.. والقوة الضاربة

يحشد فريق يوفنتوس القوة الضاربة لتحقيق الفوز على حساب ميلان، ويبحث عن حصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، خاصة أن الفريق لن يغيب عنه أي لاعب سوى جورجيو كيليني للإصابة، وتحيط الشكوك بمشاركة كريستيانو رونالدو بعد إعلان المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي أن رونالدو اشتكى من آلام في الركبة.

ورفض ساري نغمة التقليل من ميلان، مؤكدًا أنه فريق جيد رغم أن بدايته بالدوري لم تكن بالشكل المطلوب، ولكن المواجهة لن تكون سهلة وسيكون على يوفنتوس الحذر.

ويعتمد يوفنتوس على طريقته 4-3-1-2 بوجود الحارس فيوتشك تشيزيني وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو في خط الدفاع، مع لاعب الارتكاز ميراليم بيانيتش وأمامه صانع اللعب آرون رامسي وعلى اليمين دوغلاس كوستا وعلى اليسار بلايس ماتويدي.

ويقود خط الهجوم غونزالو هيغواين وبجواره كريستيانو رونالدو أو باولو ديبالا حال عدم جاهزية رونالدو للمشاركة.