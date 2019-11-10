بارما يوقف انطلاقة روما في الدوري الإيطالي (فيديو)

أوقف بارما سلسلة انتصارات روما في الدوري الإيطالي، عندما تغلب عليه 2/0، اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة من المسابقة، على ملعب اينيو تارديني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح ماتيا سبروكاتي التسجيل لبارما في الدقيقة 68،

بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة من ريكاردو جايلولو، وأضاف أندرياس كورنلويس الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 90+3، من منطقة الهدف الأول، بعد تمريرة من جوليهرام أزيفيدو.

وحقق بارما فوزه الأول على روما، منذ أن تغلب عليه 3/2 في الدوري الإيطالي في أكتوبر 2012، ومنذ ذلك الحين فاز روما 6 مران في انتهت مباراة بالتعادل.

ورفع الفوز رصيد بارما إلى 17 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز السادس.

وهذه أول خسارة لروما في آخر 6 مباريات في الدوري الإيطالي، حيث فاز 4 مرات، وتعادل 3 مرات، في حين فاز بارما لأول مرة بعدما تعادل مرتين وخسر مرة في آخر 3 مباريات قبل مباراة اليوم أمام روما.

أهداف لقاء بارما 2×0 روما – الجولة 12 : pic.twitter.com/NNNo6FPdQc — Goals24 (@Goals242) November 10, 2019

اهداف لقاء لاتسيو 4×2 ليتشي – الجولة 12 : pic.twitter.com/biN1C1l8zP — Goals24 (@Goals242) November 10, 2019

أهداف لقاء كالياري 5×2 فيورنتينا – الجولة 12 :

* مباراة ابدع فيها ناينغولان بتسجيله هدفاً رائعاً وصناعة ثلاثة أهداف! pic.twitter.com/vOCoxOmtno — Goals24 (@Goals242) November 10, 2019

وتراجع روما أمام لاتسيو، الذي تغلب 4/2 على ضيفه ليتشي، وكالياري الذي سحق فيورنتينا 5/2، ولدى كل منهما 24 نقطة ويتبعهما أتلانتا وروما برصيد 22 نقطة فيما يملك نابولي 19 نقطة ويأتي بارما ثامنًا برصيد 17 نقطة.

وهزّ 5 لاعبين من كالياري الشباك ليواصل الفريق موسمه الرائع بفضل أهداف ماركو روج وفابيو بيسكاني وجيوفاني سيميوني وجواو بيدرو وراديا ناينغولان الذي صنع 3 أهداف.

وأحرز دوسان فلاهوفيتش هدفين متأخرين لفيورنتينا.

ورفع تشيرو إيموبيلي متصدر قائمة هدافي الدوري رصيده إلى 14 هدفًا عندما نفذ ركلة جزاء بنجاح.

ومنح خواكين كوريا التقدم للاتسيو بعد نصف ساعة لكن جيانلوكا لابادولا أدرك التعادل بعد ذلك بـ10 دقائق.

وأعاد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 62 لكنه تسبب في ركلة جزاء بعد ذلك بـ5 دقائق، وأنقذ توماس ستراكوشا حارس لاتسيو الركلة التي نفذها كوما أبو بكر.

وحوّل إيموبيلي ركلة جزاء في الشباك ليجعل النتيجة 3/1، ثم أضاف كوريا هدفه الثاني قبل أن يقلص أندريا لامانتيا الفارق لليتشي.

وأبعد خوان موسو حارس أودينيزي صاحب الأرض ركلة جزاء من البديل آندريا بيتانيا لاعب سبال في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج الفريقان بالتعادل دون أهداف ويبتعد الفريق الضيف عن المركز الأخير.

وتعادل سامبدوريا بقيادة المدرب كلاوديو رانييري دون أهداف مع ضيفه أتلانتا الذي طُرد لاعبه روسلان مالينوفسكي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 74.