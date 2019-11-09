 نابولي يتعادل سلبيًا مع جنوى ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي – إرم نيوز‬‎

نابولي يتعادل سلبيًا مع جنوى ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

نابولي يتعادل سلبيًا مع جنوى ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

المصدر: فريق التحرير

واصل فريق نابولي، يوم السبت، مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وتعادل نابولي سلبيًا مع ضيفه جنوى في الجولة الثانية عشرة للمسابقة المحلية.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد نابولي إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد جنوى إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 31 نقطة.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وغابت الانتصارات عن نابولي منذ الجولة الثامنة عندما حقق الفوز وقتها على هيلاس فيرونا بهدفين دون رد.

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