نابولي يتعادل سلبيًا مع جنوى ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

واصل فريق نابولي، يوم السبت، مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتعادل نابولي سلبيًا مع ضيفه جنوى في الجولة الثانية عشرة للمسابقة المحلية.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد نابولي إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد جنوى إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 31 نقطة.
إنقاذ كولوبالي قبل قليل ????????????
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 9, 2019
أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
وغابت الانتصارات عن نابولي منذ الجولة الثامنة عندما حقق الفوز وقتها على هيلاس فيرونا بهدفين دون رد.