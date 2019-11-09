نابولي يتعادل سلبيًا مع جنوى ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ارتفع رصيد نابولي إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد جنوى إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 31 نقطة.