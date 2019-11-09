رايولا كلمة السر.. يوفنتوس يتحرك لضم إيرلنغ هالاند

بدأت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي التحرك مبكرًا لحسم ملف الصفقات الجديدة التي ينوي الفريق إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الجاري.

وينوي يوفنتوس الدخول بقوة في الميركاتو الصيفي، لزيادة قوة الفريق الذي يسعي إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا بجانب الحفاظ على هيمنته علي الدوري الإيطالي.

هداف الشامبيونزليغ

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن يوفنتوس بدأ التحرك للتعاقد مع أول الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة وهو النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم ريدبول سالزبورغ النمساوي.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري بعد أن سجل 7 أهداف في 4 مباريات لعبها في دور المجموعات حتى الآن.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن سالزبورغ النمساوي يطلب الحصول على 100 مليون يورو مقابل التفريط في النجم النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

الخطوة الأولى

وأوضح الموقع نقلًا عن صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن مسؤولي نادي يوفنتوس قد اجتمعوا بالفعل مع مينو رايولا مدير أعمال اللاعب النرويجي.

ويسعي مسؤولو يوفنتوس، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، لاستغلال العلاقة المتوترة بين رايولا وإدارة مانشستر يونايتد أحد أكثر الفرق اهتمامًا بضم إيرلنغ هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت ”كوريري ديلو سبورت“، إن العلاقة بين رايولا وكيل اللاعبين الأشهر في أوروبا، وإدارة اليونايتد وصلت الي طريق مسدود، بعد أن فشل في بيع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي.

وكان ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس قد طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجي الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.

مانشستر يونايتد

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد أبدت اهتمامًا واضحًا باللاعب النرويجي، إلا أنه يأتي في الترتيب الثاني خلف لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والذي يتصدر قائمة المطلوبين لدعم هجوم الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميرور“ الإنجليزية إن إيرلنغ هالاند مهاجم ريد بول هو ثاني المرشحين للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيكون عليه الدخول في صراع قوي مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الموهبة النرويجية.

وأشارت ”ديلي ميرور“ إلى أن فرص يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع هالاند هي الأكبر نظرًا للعلاقة القوية بين إدارة النادي الإيطالي ومينو رايولا وكيل اللاعب.

رغبة اللاعب

على الجانب الآخر أعلن والد ايرلنغ هالاند عن نوايا نجله في تصريحات أبرزها موقع ”فوتبول إيطاليا“:“لقد كان مشجعًا لليدز، ثم نوتنغهام فورست، لقد تبعني خلال مسيرتي الاحترافية بطبيعة الحال“.

وأضاف:“لقد وُلد في مدينة ليدز، هو يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن متى سيحدث ذلك؟ لا أعلم“.

وواصل:“الأمر مختلف تمامًا، بين أن تكون مشجعًا، وأن تكون لاعبًا محترفًا، لقد تمت تهيئته ليكون لاعبًا بالدوري الإنجليزي، لكننا لا نعلم إن كان ذلك سيحدث قريبًا، أو في مرحلة مقبلة“.

وأكد الف هالاند أنه لا توجد عجلة في الأمر، فهو يلعب ضمن صفوف سالزبورغ وهو نادٍ رائع ويشارك في دوري أبطال أوروبا.

أرقام مبهرة

المهاجم النرويجي الشاب بات رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول 4 مباريات بعد زي كارلوس مع بورتو البرتغالي موسم 1992/93، وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس 1995، ودييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد موسم 2013/14، كما أنه بات الأكثر تسجيلًا في أول 4 مباريات وبعده كل من: الفرنسي تييري هنري، والكرواتي إيفان كلاسنيتش، والإسباني كوستا، والإيفواري ديدييه دروغبا، وكل منهم سجل 5 أهداف.

وأصبح هالاند أيضًا ثاني أصغر لاعب يسجل في أول 4 مباريات في دوري الأبطال بعد الفرنسي كيليان مبابي حينما كان عمره 18 عامًا.

وتعاقد سالزبورغ مع هالاند مقابل 5 ملايين يورو، والآن سعره لا يتوقف عن الزيادة، حيث سجل بالفعل 23 هدفًا رسميًا هذا الموسم بين الدوري النمساوي والكأس ودوري الأبطال، وهو عدد كبير من الأهداف لم يصل له حتى البولندي روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ نفسه (20 هدفًا).