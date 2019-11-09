عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”كورتوا الجدار“.. هنا تكسب الدوري.. والاختبار (صور)

شكّلت مباريات الأسبوع في الدوريات الأوروبية الكبرى أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأزمة برشلونة وأزمة توقيت الكلاسيكو المؤجل ولائحة المنتخب الإسباني وإمكانية مشاركة أنسو فاتي في نهائيات أمم أوروبا وأزمات نابولي وإنتر ميلان في إيطاليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن مباراة إيبار وريال مدريد في الدوري الإسباني وركزت على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي حافظ على نظافة مرماه في اللقاءات الأربعة الماضية، وكتبت ”كورتوا الجدار“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وسيلتا فيغو على كامب نو، وكتبت:“الفوز ضد الأزمة“.

واهتمت الصحيفة بتعادل ريال سوسيداد أمام ليغانيس، وكتبت:“سوسيداد ينام متصدرًا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الليغا بالكامب نو، وكتبت:“اختبار برفقة سواريز“ الذي تلقى الضوء الأخضر الطبي للمشاركة في اللقاء.

كما اهتمت بتصريحات فالفيردي حول لقائه مع رئيس الفريق بارتوميو وقال:“أشعر بالدعم“

كما تحدثت عن لائحة المنتخب الإسباني الجديد وتصريحات المدرب روبرت مورينو:“أنسو فاتي يمكن أن يشارك في أمم أوروبا“، وكتبت:“داني أولمو جديد منتخب إسبانيا“.

كما تحدثت عن لقاء إيبار وريال مدريد، وكتبت:“زيدان يهدد بالتغييرات“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الكامب برسم الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني، حيث أصبح الفريق الكتالوني مطالبًا بالفوز وكتبت ”الفوز“.

كما اهتمت بإمكانية تغيير موعد الكلاسيكو لمنتصف النهار وليس ليلة 18 ديسمبر.

وتحدثت الصحيفة عن تعادل ريال سوسيداد وليغانيس، وكتبت:“ريال سوسيداد يفشل في الفوز لكنه ينام متصدرًا لليغا“، كما اهتمت بلقاء إيبار وريال مدريد، وكتبت:“زيدان يعهد لتأثير رودريغو“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء إيبار وريال مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني وذكّرت الفريق الملكي بهزيمة الموسم الماضي 0/3 وكتبت:“هنا تربح بطولة الدوري“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وسيلتا فيغو على كامب نو وكتبت:“ضغط في الكامب نو وسيلتا فيغو هو الاختبار“.

كما تحدثت عن باقي نتائج الجولة، وتعادل ريال سوسيداد أمام ليغانيس ليتصدر الليغا مؤقتًا، وتحدثت عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بلقاء بريست وباريس سان جيرمان برسم الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت:“من أجل توسيع الفارق“ في إشارة لبحث الفريق الباريسي عن الفوز وتجاوز هزيمة الجولة الماضية أمام ديغون.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مواجهة يوفنتوس ليملان، حيث سيلعب الثنائي بونوتشي وهيغواين ضد الفريق الذي لعبا له سابقًا، وكتبت: ”ميلان تاب“.

كما اهتمت الصحيفة بمشاكل كونتي مع إدارة إنتر ميلان وكتبت:“كونتي: إنتر ميلان أو نحو ذلك“.

كما تحدثت عن أزمة نابولي بين الرئيس واللاعبين والمدرب كارلو أنشيلوتي وكتبت: ”نابولي جدار ضد جدار“.

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة نابولي بين رئيس الفريق واللاعبين والمدرب كارلو أنشيلوتي، وأكدت أن تجاوزها يبدأ بنسيان المشكلة والتفكير في المستقبل، وكتبت:“ننسى ونمر“.

:كما اهتمت بلقاء يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت ”هيغوين الجديد يخيف ميلان“.

كما تحدثت عن مشاكل المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي وهذه المرة مع جماهير فريقه بريشيا.