كاسياس يقترح حلًا مبكرًا لتطوير تقنية ”VAR“

قدّم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق الذي خاض أكثر من 1000 مباراة على صعيد الاحتراف اقتراحًا لتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي ينتشر تطبيقها في معظم بطولات العالم حاليًا.

وتسببت تقنية (VAR) بالكثير من الجدل في جميع أنحاء العالم، وتعرضت لانتقادات كثيرة وشديدة، أهمها تعطيل اللعب وعدم الدقة في نتائجها، فضلًا عن عدم معرفة الجماهير في الملعب أسباب الاستعانة بالتقنية، ودراسة الموقف قبل اتخاذ القرار.

لكن كاسياس اقترح عبر حسابه على ”تويتر“ أن يكون ضمن فريق الحكام المسؤولين عن هذه التقنية لاعب كرة سابق لتقديم وجهة نظره في الموقف الذي يتم التداول بشأن نظرًا لخبرته ومروره بهذه الموقف من قبل ومعرفته أيضًا بتفكير اللاعبين وما يدور بينهم في الملعب.

وأضاف كاسياس:“سيكون من الجيد (بالنسبة لحكام الفيديو) إبداء اللاعبين لآرائهم في الوقائع التي تحدث أثناء المباراة“.

وأثارت هذه التقنية جدلًا منذ تطبيقها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على سبيل المقال بعد اتخاذ عدة قرارات تسببت في استياء مدربين ولاعبين ومشجعين.

وعلى النقيض من دوري أبطال أوروبا، فإن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز يرفضون حتى الآن إعطاء نظرة أخرى عبر شاشات الملعب مفضلين أن يتخذ حكم الفيديو القرار النهائي.

وأخذ الجدل الشديد بشأن مراجعات تقنية حكم الفيديو المساعد بعدًا خياليًا، يوم السبت الماضي، بعد أن تم احتساب تسلل على روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بسبب تقدمه بفارق ”إبط“ في مباراة الفريق التي فاز فيها على أستون فيلا 2/1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت تسديدة المهاجم البرازيلي فيرمينو كفيلة بمنح التعادل لليفربول الذي كان متأخرًا 0/1 أمام أستون فيلا وقتها، لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل وأكدت تقنية حكم الفيديو ذلك.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في تغريدة على ”تويتر“ مصحوبة بشرح لصورة في الأعلى لخط متعامد على أرضية الملعب يمر بإبط اللاعب البرازيلي ”الخط الأحمر يكشف عن موقع إبط فيرمينو والذي يتقدم بفارق ضئيل على آخر مدافع لأستون فيلا“.

وتستخدم تقنية (VAR) في الدوري المحلي في كل من: السعودية، والإمارات، وقطر، وتتسبب في العديد من إضاعة الوقت، وتوقف المباراة لأكثر من مرة.

ورغم أهميتها في بعض الأحيان إلا أنها تُفقد المباراة حماسها، وبالتالي شغف الجمهور، وتثير المشاكل بين لاعبي الفريقين خلال المباراة الواحدة.