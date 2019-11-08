سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يروج لعطر جديد .. وراموس في حفل غنائي للمطربة شاكيرا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو في حملة دعائية لعطر جديد

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو ممسك بزجاجة عطر.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: هل حاولت إلقاء نظرة خاطفة على العطر الجديد؟ العالم يبدو أكثر برودة بكثير.

راموس في حفل غنائي للمطربة شاكيرا مارتينيز

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر ”إنستغرام“ في حفل غنائي للمطربة شاكيرا مارتينيز .

وعلق الماتادور الإسباني قائلًا: أفضل أيام حياتي دائمًا لها موسيقى تصويرية وحب شعبي.

ستيرلينغ يصف كلبه بالابن الوفي

نشر رحيم ستيرلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بصحبة كلبه الخاص، ووصفه قائلًا: الابن الوفي

بونوتشي يشارك في حملة ضد السرطان

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس صورة له عبر ”إنستغرام“ خلال مشاركاته في حملة ضد مرض السرطان.

وعلق اللاعب: هناك فريق يجب أن نتعامل معه دائمًا: مجال أكثر من 5000 باحث، نحن جميعًا نقوم بعمل معًا لجعل السرطان قابلًا للعلاج على نحو متزايد، تبرع برسالة نصية.

فيرناردو توريس في حلبة الملاكمة

فيما نشر النجم الإسباني السابق فيرناردو توريس صورة له على موقع ”تويتر“ برفقة أصدقائه من على حلبة الملاكمة، وعلق توريس: طعم مختلف ليوم الجمعة في الجيم.

ديلان يعلن تجديد عقده مع المان يونايتد

أعلن ديلان ليڤيت لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد عقده مع ناديه، حيث نشر اللاعب صورة له عبر ”تويتر“ أثناء التوقيع على العقد الجديد، وعلق ديلان: سعيد لتوقيع عقد جديد.

أوزيل: ثق أن الله سيفعل لك ما تريد

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه وهو يدعو الله.

وعلق اللاعب الألماني: عندما تصلي، لا تقلق بشأن كيفية قيام الله بذلك، فقط ثق أنه سيفعل.

فينالدوم يعلن التحدي قبل موقعة الأحد

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادًا للقاء الهام والحاسم أمام مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: عيوننا على الأحد.

غوميز يحلم بالتتويج القاري مع الهلال

نشر الفرنسي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي فيديو له عبر ”تويتر“ وهو يمارس بعض التدريبات الخاصة، وعلق اللاعب: آسيا حلمنا.

تريزيغيه يساند منتخب الفراعنة

حرص المصري محمود حسن تريزيغيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي على مساندة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وعلق تريزيغيه: كل التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي، واثق بلاعبي المنتخب في إسعاد الجماهير المصرية بالصعود لأولمبياد طوكيو، كلنا في ظهركم 2020.