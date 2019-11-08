خطوة واحدة تفصل نجم مانشستر يونايتد عن الانتقال إلى إنتر ميلان

باتت أيام النجم الصربي نيمانيا ماتيتش في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي معدودة، في ظل ابتعاده عن المشاركة تحت قيادة النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق.

وكان ماتيتش قد انضم لصفوف اليونايتد العام 2017، قادمًا من تشيلسي مقابل 45 مليون يورو.

مغامرة إيطالية

وقالت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية، إن مانشستر يونايتد اقترب من وداع ماتيتش، بعد أن قرر اللاعب خوض تجربة جديدة في إيطاليا.

واقترب نيمانيا ماتيتش من الانضمام لصفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناءً على رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

ويمتلك النجم الصربي تجربة سابقة مع كونتي عندما كان مدربه أثناء تواجده في صفوف فريق تشيلسي.

ويسعى ماتيتش لحسم موقفه مع إدارة اليونايتد، تمهيدًا لقبول عرض النيراتزوري الذي يسعى لتعزيز خط الوسط في الميركاتو الشتوي.

نهاية تجربة

وأشارت صحيفة ”توتوسبورت“ إلى أن عقد نيمانيا ماتيتش مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى اليونايتد إلى تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تجنبًا لرحيله مجانًا في الصيف المقبل.

ووصلت علاقة ماتيتش مع مديره الفني سولشاير إلى طريق مسدود، في ظل ابتعاده عن المشاركة في أغلب لقاءات الموسم الجاري.

وشارك ماتيتش في 5 مباريات فقط هذا الموسم، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراتين في الكأس، ولم ينجح ماتيتش بتسجيل أي أهداف هذا الموسم.

البديل المنتظر

ويدرس مانشستر يونايتد تعويض رحيل ماتيتش بالتعاقد مع الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إن مانشستر يونايتد دخل في منافسة قوية مع يوفنتوس الإيطالي لحسم صفقة راكيتيتش.

وأشارت الصحيفة إلي معاناة اليونايتد على مستوى خط وسط الفريق مع إصابات الفرنسي بول بوغبا المتكررة، وتراجع مستويات الثنائي نيماينا ماتيتش والبرازيلي فريد، وهو ما يؤرق المدرب أولي غونار سولشاير.

أزمة كونتي

على الجانب الآخر، يسعي أنتونيو كونتي المدير الفني لإنترميلان، إلى إيجاد حل سريع للنقص الواقع في عدد اللاعبين الجاهزين في تشكيلته هذا الموسم، خاصة في ظل منافسته على لقب الدوري الإيطالي، ومشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وشنَّ كونتي هجومًا قويًا على إدارة الإنتر قبل أيام بعد خسارته الدراماتيكية أمام بروسيا دورتموند الألماني بدوري الأبطال.

وقال كونتي:“تم ارتكاب بعض الأخطاء المهمة في مرحلة التخطيط، ولا يمكن أن نلعب في دوري الأبطال والدوري الإيطالي بهذه التشكيلة الصغيرة“.

ووجه المدرب الإيطالي رسالة إلى إدارة الإنتر:“سئمت من قول الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا، ربما عليهم القدوم إلى هنا ليقولوا شيئًا، وأتمنى أن يساعدهم ذلك على فهم بعض الأشياء“.

وأضاف كونتي:“اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم ولا يمكن أن أطلب منهم المزيد“.

وتابع بعد أن اشتكى من قلة خبرة لاعبيه:“نتحدث عن لاعبين لم يسبق لهم الفوز بأي شيء باستثناء دييغو غودين، نستعين بمن؟ نيكولو باريلا القادم من كالياري، أم (ستيفانو) سينسي القادم من ساسولو؟“.

ثنائية ماتيتش وفيدال

ويخطط كونتي بشكل واضح لحسم التعاقد مع لاعبين وسط الملعب خلال الميركاتو الشتوي، حيث أعلن المدرب الإيطالي عن رغبته الواضحة في التعاقد مع الدولي التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن كونتي يحرص على إضافة عنصر القوة البدنية للفريق بوجود فيدال، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها، وتنبع ثقة إدارة إنتر في نجاح فكرة ضم اللاعب من الإحباط الذي يشعر به اللاعب من عدم كفاية الوقت الممنوح له للعب في ”كامب نو“.

وكان فيدال تحدث في وقت سابق عن علاقته بمدرب إنتر الحالي ومدربه السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي، حيث قال:“عشت لحظات رائعة مع كونتي، ومستواي ارتفع بفضله، والشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو الثقة، وعندما يمنحك مدرب من هذا المستوى ثقته، سيمكنك تحسين الكثير من الأمور“.