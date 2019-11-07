سوشيال ميديا الرياضة.. إبراهيموفيتش يعلن تحدي المضغ.. وكانتي يشارك في حملة ضد التحرش

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش يعلن تحدي المضغ

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ والذي أعلن من خلاله تحدي المضغ.

وعلق اللاعب: تعتقد أنك يمكن أن تفعل مثل زلاتان؟ إثبات ذلك مع تحدي المضغ.

كانتي يشارك في حملة ضد التحرش

نشر الفرنسي كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ ضمن حملة عدم التحرش بالمدارس.

وعلق اللاعب: ليس من السهل التدخل، وفتحه، ولعب الأبطال ولكن يمكننا أن نعمل جميعًا في مواجهة البلطجة المدرسية، عندما لا نكون الهدف، نحن الحل.. لا للتحرش.

كوتينيو يوجه رسالة لزوجته ونجله من حمام السباحة

نشر البرازيلي كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة زوجته ونجله في حمام السباحة ’ وعلق اللاعب قائلًا: أحب هذه العائلة المدهشة

راموس يشكر أخته على هديتها

فيما نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة شقيقته.

وعلق اللاعب: أقدم صديقًا رافقني منذ أن كان عمري 3 سنوات.. وهناك تستمر في شكلها العلوي باللون الأبيض من أي وقت مضى ’شكرًا لتقديمه لي… ذكريات العمر.. أحبك يا أخت صغيرة.. الصديق الذي كان معي منذ أن كان عمري 3 سنوات، شكرًا لجلبه لي.. جهاز الأمن والمخابرات. أحبك.

غريزمان يستعد باحتفال اليوغا

نشر الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه السابق أتلتيكو مدريد أثناء الاحتفال بأحد أهدافه على طريقة اليوغا.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: احتفال اليوغا.

مبابي: عودة لقائمة الديوك

أعلن الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان عودته لقائمة منتخب الديوك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وعلق اللاعب عبر صفحته على موقع التدوينات المصغر تويتر قائلًا: عودة للقائمة.

رونالدو يحفز زملاءه في الفريق

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته على موقع تويتر برفقة زملائه عقب لقاء السيدة العجوز ونادي لوكومتيف موسكو الروسي والذي انتهى بفوز بطل إيطاليا بهدفين مقابل هدف وضمان التأهل للدور التالي.

وعلق رونالدو محفزًا زملاءه: نحن في دور الستة عشر جيد يا شباب.

فالفيردي: جاهزون ليوم السبت

نشر فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر.

وعلق اللاعب: انتصار جميل مع شعبنا الآن جاهز ليوم السبت، حيث نجح الفريق بالأمس في تحقيق فوز عريض على غالاطة سراي التركي بسداسية نظيفة ويستعد النادي الملكي لمواجهة نادي إيبار يوم السبت القادم بالدوري الإسباني.

Linda victoria con nuestra gente

Ahora ya preparados para el sábado ???????? pic.twitter.com/Mdph76ILxz — Fede Valverde (@fedeevalverde) November 7, 2019

سيرجي غنابري: حققنا العلامة الكاملة

فيما نشر سيرجي غنابري لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر عقب الفوز الذي حققه الفريق البافاري بالأمس أمام نادي أوليمبياكوس وتحقيق الفوز الرابع والعلامة الكاملة.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: 4 فوز من 4 مباريات.

الشناوي يهنئ نجم الأهلي المصري بعيد ميلاده

حرص محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي على توجيه التهنئة لنجم الفريق السابق محمد أبوتريكة بمناسبة عيد ميلاده.

وقال الشناوي عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر: كل سنة وأنت طيب يا ماجيكو ويارب دايمًا بصحة وسعادة.