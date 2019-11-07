ريال مدريد يرصد 100 مليون يورو لخطف نجم نابولي من برشلونة ومانشستر سيتي

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية آخر التطورات الخاصة بنجم نادي نابولي الإيطالي فابيان رويز، الذي يتألق برفقة ناديه هذا الموسم، وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

رغبة فابيان رويز

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن فابيان رويز أبدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، رغم وجود عروض أخرى من أندية برشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، للتعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب.

ومضت تقول:“ريال مدريد يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، خاصة أن مسؤولي النادي الملكي أكدوا رغبتهم القوية بضم اللاعب لتعزيز خط وسط الفريق، خاصة أن طلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد لا يزال من الصعب تحقيقه“.

100 مليون يورو

وتابعت:“إدارة ريال مدريد مستعدة للوفاء بجميع طلبات دي لورينتس رئيس نابولي لشراء فابيان رويز، وتعلم جيدًا أن المقابل ربما لا يقل عن 100 مليون يورو، وهو مبلغ لن يكون عقبة أمام إتمام الصفقة“.

وشارك فابيان هذا الموسم في 14 مباراة، وأحرز هدفًا وصنع اثنين آخرين، وأصبح لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وانتقل فابيان من ريال بيتيس الإسباني إلى نابولي الإيطالي في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 60 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وكشفت تقارير صحفية رغبة زيدان بدعم خط دفاع نادي ريال مدريد بصفقات جديدة، خاصة في مركز قلب الدفاع، الذي يضم حاليا كلًا من القائد سيرجيو راموس، ورافائيل فاران وإيدير ميليتاو.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد متابعة 3 لاعبين يمارسون في الدوري الفرنسي، ليغ 1.

مواهب صاعدة

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الثلاثة، هم: ويليام ساليبا، لاعب آرسنال الإنجليزي، والذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في سانت إيتيان الفرنسي، البالغ من العمر 19 عامًا، وبينو بادياشيلي لاعب موناكو، البالغ من العمر 18 عامًا، وأخيرًا بوباكار كامارا، لاعب مارسيليا، البالغ من العمر 19 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن زيدان يريد متابعة اللاعبين الثلاثة عن قرب، في مباريات الدوري الفرنسي، بحثًا عن خليفة فاران في صفوف ريال مدريد، علمًا بأن المدافع الفرنسي الدولي انضم إلى الميرينغي في العام 2011 من نادي لانس الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو فقط.

وأشارت إلى أن زيدان أبدى إعجابه الشديد بمستوى اللاعبين الثلاثة، ويرى فيهم مواهب واعدة، يكن لريال مدريد أن يستفيد منهم مستقبلًا.

وينتهي عقد فاران، 26 عامًا، في صيف 2022، علمًا بأن زيدان يعتمد على اللاعب في التشكيل الأساس للنادي الملكي، حيث شارك في 11 مباراة منذ بداية الموسم، وأحرز هدفًا واحدًا.