طعن مشجعين من اسكتلندا قبل مباراة لاتسيو ضد سيلتك في الدوري الأوروبي

أُصيب مشجعان لفريق سيلتيك الإسكتلندي بجراح بسيطة في الساق في وقت متأخر من، يوم الأربعاء، بعدما تعرَّضا للطعن في روما قبل المباراة التي تجمع سيلتك أمام لاتسيو في الدوري الأوروبي لكرة القدم، في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن الاعتداء وقع خارج حانة وسط المدينة خلال مواجهة بين جماهير الفريقين.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الضحيتين إسكتلندي وألماني، حيث تعرَّضا لجراح بسكاكين صغيرة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقامت السلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية في مطار (فيوميتشينو) ، ووسط المدينة، وحول الملعب الأولمبي، حيث يتوقع وصول 9 آلاف مشجع لسيلتيك في وقت لاحق من، اليوم الخميس.

وقرر الاتحاد الأوروبي غلقًا جزئيًا للملعب، بعدما قامت جماهير الفريق المضيف بأداء التحية الفاشية خلال المباراة مع رين يوم 3 أكتوبر.

ويقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليًا بالتحقيق بمزاعم الهتافات المُهينة من قِبل جماهير الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما، يوم 24 أكتوبر الماضي، في إسكتلندا، عندما فاز فريق سلتيك 3 – 1.

ويتصدر سلتيك المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل كلوج المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وذلك بعد مرور 3 جولات من المسابقة.