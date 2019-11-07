عناوين الصحف الرياضية العالمية: رودريغو سقط من السماء.. ودوغلاس يطير (صور)

شكلت لقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وتألق البرازيلي الشاب رودريغو برفقة ريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحيفة بأزمة برشلونة وكلمة نجمه الشاب أنسو فاتي ومحاولة بايرن ميونخ التعاقد مع المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على غلطة سراي التركي 6-0 في دوري الأبطال وتألق البرازيلي الشاب رودريغو بتسجيله ”هاتريك“ وكتبت :“ رودريغو يضيء البيرنابيو ”.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن الألماني 2-1 في دوري الأبطال وكتبت :“ الأتلتيكو ردة فعل متأخرة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي من خلال لقائها معه وكتبت:“ كلمة أنسو فاتي ”.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على غلطة سراي التركي في دوري الأبطال 6-0 وكتبت :“ فوز مع هاتريك لرودريغو في البيرنابيو ”.

كما اهتمت بهزيمة أتلتيكو مدريد في ألمانيا أمام باير ليفركوزن وكتبت :“ تعثر أتلتيكو مدريد ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن تأهل منتخب إسبانيا لتحث 17 سنة لربع نهائي كأس العالم في البرازيل بعد تجاوز منتخب السنغال في دور 16 وكتبت :“ إسبانيا في ربع النهائي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة بعد تعادله سلبيًّا أمام سلافيا براغ وفشله خارج ملعبه وكتبت :“ الحلول “ مؤكدة أن الفريق في حاجة لبضع خطوات للخروج من الوضعية الحالية.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غلطة سراي التركي 6-0 في دوري الأبطال وتألق نجمه الشاب البرازيلي رودريغو وكتبت :“ رودريغو الانبهار ”.

كما تحدثت عن خسارة أتلتيكو مدريد في ألمانيا أمام باير ليفركوزن وكتبت :“ أول خسارة للأتلتيكو ”.

كما اهتمت بلقاء إسبانيول برشلونة ولودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي وكتبت :“ من أجل التأهل للدور المقبل ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الكبير أمام غلطة سراي التركي 6-0 في دوري الأبطال وكتبت :“ رودريغو يبدع في البيرنابيو بتسجيله 3 أهداف وكريم بنزيما يتجاوز دي ستيفانو ”، وأيضًا “ سقط من السماء “ في إشارة للنجم البرازيلي الشاب رودريغو.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام بارير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أول هزيمة للأتلتيكو في أوروبا ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب إسبانيا تحت 17 سنة لربع نهائي كأس العالم في البرازيل بعد فوزه على السينغال 2-1.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز توتنهام أمام سرفينا زفيزدا 4-0 في دوري أبطال أوروبا وتسجيل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفين مع عدم احتفاله بهما وكتبت :“ سون يدعو من أجل أندريه غوميز بعد تسجيل هدفين أبقيا على آمال توتنهام في التأهل لدور الـ 16 ”.

كما اهتمت بمراقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر لبايرن ميونخ خلال لقاءات الأربعاء في دوري الأبطال خصوصًا أنه مرشح لتدريبه.

الصحيفة تحدثت عن تولي المدافع كايل ولكر حراسة مرمى مانشستر سيتي بعد طرد كلاوديو برافو وكتبت :“ ووكر حارس مرمى لمانشستر سيتي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج 1-0 وتأهله مبكرًا لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مع تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي صد ضربة جزاء للفريق البلجيكي.

كما تحدثت عن المدرب الفرنسي أرسين فينغر ومحاولة بايرن ميونخ التعاقد معه وكتبت “ فينغر : بايرن ميونخ لازال يحاول ”.

الصحيفة اهتمت بمشاركة الفرق الفرنسية في الدوري الأوروبي إذ يلعبان حظوظهما الأخيرة وكتبت :“ رين وسانت إيتيان دون شباك ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على لوكوموتيف موسكو وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف قاتل للبرازيلي دوغلاس كوستا وكتبت ”دوغلاس يطير“.

كما اهتمت بتعادل أتلانتا أمام مانشستر سيتي وهي أول نقطة للفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان ونابولي اللذين يعيشان وضعًا ساخنًا وكتبت “ إنتر ونابولي أشياء مجنونة ”.