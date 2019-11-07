ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة من دوري المجموعات والتي جرت الثلاثاء والأربعاء.

وسجل المهاجم النرويجي هدف فريقه فخلال التعادل مع نابولي الإيطالي 1-1 ليرفع رصيده لـ7 أهداف ويواصل سلسلة الأرقام القياسية في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي خلف المهاجم النرويجي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والذي سجل بدوره أحد أهداف فريقه خلال الفوز على أولمبياكوس اليوناني 2-0.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده ل6 أهداف في المركز الثاني وخلفه يأتي الإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل هدف فريقه أمام أتلانتا والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام والذي سجل هدفين لفريقه خلال الفوز على سيرفينا ززفيزدا 4-0.

ورفع الثنائي رصيده من الأهداف لـ5 أهداف ويحتل المركز الثالث، فيما يأتي خامسا مهاجم بايرن ميونخ غنابري الذي توقف رصيده عند 4 أهداف.

ويغيب عن قمة صراع الهدافين الثنائي الأشهر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الهداف التاريخي للمسابقة ووصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة حيث سجل كل منهما هدفًا وحيدًا في النسخة الحالية.

وخلال الجولة الرابعة من دوري المجموعات كان البرازيلي الشاب رودريغو هو الوحيد الذي سجل ”هاتريك“ لفريقه ريال مدريد فيما سجل عدة لاعبين ثنائية وهم: الفرنسي كريم بنزيما لريال مدريد والمغربي أشرف حكيمي لبروسيا دورتموند والكوري الجنوبي هيونغ مين سون لتوتنهام والبرازيلي جورجينهو لتشيلسي.

كما شهد لقاء تشيلسي وأياكس الهولندي أكبر عدد من الأهداف 8 أهداف (4-4 ) متبوعًا بلقاء ريال مدريد غلطة سراي (6-0 ) ودينامو زغرب أمام شاختار دونيتسك ( 3-3 ) وشهدا تسجيل 6 أهداف.

حكيم زياش وروبيرو فيرمينو في صدارة التمريرات الحاسمة.

يتصدر المغربي حكيم زياش نجم أياكس الهولندي والبرازيلي روبيرتو فيمينو مهاجم ليفربول لائحة التمريرات الحاسمة برصيد 4 تمريرات لكل منهما.

تأهل 3 فرق لدور الـ16..

بعد مرور 4 جولات لم يتأهل لدور 16 سوى 3 فرق وهي: يوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فيما لازال 13 مقعدًا في المنافسة في الجولتين القادمتين.

وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي عن المجموعة الأولى بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي ليصل ل12 نقطة ، فيما تأهل بايرن ميونخ الألماني عن المجموعة الثانية بعد فوزه الرابع تواليًا.

وهذان الفريقان هما الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة في النسخة الحالية لغاية الجولة الرابعة.

فيما تأهل يوفنتوس بعد فوزه في روسيا ليصل للنقطة العاشرة بـ3 انتصارات وتعادل ورفع الفارق عن المركز الثالث الذي يحتله لوكوموتيف موسكو الروسي لـ7 نقط.