حديث غاضب بين كريستيانو رونالدو ومدربه ساري إثر استبداله في مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف (فيديو)

كشفت صور وفيديو علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب قرار مدربه ماوريسيو ساري، باستبداله قبل نهاية مباراة لوكوموتيف موسكو بدقائق.

وعاد يوفنتوس من روسيا بفوز قاتل على لوكوموتيف، بنتيجة (2-1)، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت مشاركة رونالدو حتى الدقيقة 81 قبل أن يقرر ساري استبداله وإشراك باولو ديبالا بدلًا منه.

