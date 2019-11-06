حديث غاضب بين كريستيانو رونالدو ومدربه ساري إثر استبداله في مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف (فيديو)

كشفت صور وفيديو علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب قرار مدربه ماوريسيو ساري، باستبداله قبل نهاية مباراة لوكوموتيف موسكو بدقائق.

وعاد يوفنتوس من روسيا بفوز قاتل على لوكوموتيف، بنتيجة (2-1)، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت مشاركة رونالدو حتى الدقيقة 81 قبل أن يقرر ساري استبداله وإشراك باولو ديبالا بدلًا منه.

No matter what or no matter how bad he's playing. You just don't fucking sub Cristiano fucking Ronaldo off. Sarri you bald fraud. pic.twitter.com/9hDukf1P9Y — Mu. (@FutbolMuu) November 6, 2019

وعقب تبديله ظهر البرتغالي بوجه يدل على عدم رضاه عن قرار استبداله، حيث ظهر مدرب البيانكونيري وهو يتحدث مع رونالدو عقب خروجه مباشرة، فيما بدا الدون متجاهلًا حديث ساري.

ومنح دوغلاس كوستا، يوفنتوس بطاقة التأهل لدور الـ16، بعدما سجل هدف الفوز على لوكوموتيف بالدقيقة 93.

من جانبه، قال ساري، عن اللقطة: ”غضب كريستيانو رونالدو لأنه لم يكن على ما يرام، كان يشعر بالتوتر، لقد عاني من مشكلة صغيرة في الركبة لعدة أيام“.