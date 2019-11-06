يوفنتوس يحسم موقفه من التعاقد مع ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد

حسمت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي موقفها من التعاقد مع الدولي المونتنيغري ستيفان سافيتش قلب دفاع فريق أتلتيكو مدريد الحالي.

وأبدى يوفنتوس اهتمامًا كبيرًا بسافيتش لاعب فيورنتينا الإيطالي السابق طوال السنوات الماضية.

خطة ذكية

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن ستيفان سافيتش كان دائمًا محل اهتمام من فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس.

وأكد كالتشيو ميركاتو أن يوفنتوس توصل لاتفاق جيد مع فالي رمضاني، مدير أعمال اللاعب، وأن البيانكونيري كان يخطط لحسم الصفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

وأغلق أتليتكو مدريد باب المفاوضات أمام يوفنتوس أكثر من مرة، رافضًا انتقال اللاعب إلى بطل إيطاليا، في السنوات الأخيرة.

وذكر الموقع الإيطالي أن إدارة يوفنتوس قررت الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري للحصول على خدمات سافيتش.

وينتهي عقد اللاعب المونتنيغري مع أتليتكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أن يوفنتوس كان سيحصل على اللاعب دون مقابل.

مفاجأة مدوية

على الجانب الآخر، قامت إدارة أتلتيكو مدريد بخطوة مفاجئة بعد أن مددت عقد سافيتش، مع وجود شرط جزائي بعقده مع الفريق.

وأصبح يوفنتوس مطالبًا بدفع حوالي 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع ستيفان سافيتش، في الصيف المقبل، وهو ما يعني خروج اللاعب من دائرة اهتمامات النادي الإيطالي في الوقت الحالي، إلا أنه أزال أحد اللاعبين المفضلين لدى فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لليوفي.

ثورة في الانتقالات

وتسعى إدارة يوفنتوس الإيطالي للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين.

ويخطط اليوفي لتأكيد تفوقه المحلي، بحصد لقب دوري أبطال أوروبا الذي فشل الفريق في الفوز به في مرتين خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميرور“ الإنجليزية أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم فريق ريدبول سالزبورغ النمساوي.

وأوضحت الصحيفة أن فرص يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب النرويجي هي الأكبر نظرًا للعلاقة القوية بين إدارة النادي الإيطالي ومينو رايولا وكيل اللاعب.

هداف دوري الأبطال

ويتصدر إيرنغ هالاند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري برصيد سبعة أهداف، متفوقًا على عدد من النجوم الكبار في القارة العجوز.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجي الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل، مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بضم هالاند، مع وجود رغبة قوية من مانشستر سيتي بضم المهاجم الصيف المقبل، كما ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع هالاند.

وأصبح المهاجم النرويجي ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد الفرنسي كريم بنزيما الذي حقق الإنجاز مع فريقه السابق أولمبيك ليون بعمر 18 عامًا.

ويعد هالاند هداف بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة التي أقيمت في بولندا، ضمن لائحة المرشحين لجائزة ”الفتى الذهبي“ التي تمنحها مجلة ”توتو سبورت“ الإيطالية، وأعلنت عن لائحة 20 لاعبًا للمرحلة النهائية.

صفقات مدوية

ووضعت صحيفة ”غازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية قائمة بخمسة لاعبين تحت رادار إدارة يوفنتوس في صيف 2020، وعلى رأسهم نجما باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ونجم أتلتيكو مدريد خواو فليكس، وأخيرًا الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس نجح في تحقيق مكاسب مالية ضخمة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع رأس مال البيانكونيري بحوالي 300 مليون يورو، وهي زيادة قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي.

وأضافت أن تلك المكاسب المادية التي حققها يوفنتوس ستدفع إدارة النادي الإيطالي نحو إبرام صفقة مدوية، من شأنها أن تحافظ على المستوى التسويقي للعلامة التجارية للنادي، وتساعد على تدعيمها بأرباح إضافية.