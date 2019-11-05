بروسيا دورتموند يقلب تأخره أمام إنتر ميلان ويخطف فوزًا قاتلًا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

قلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الطاولة على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز 3-2 ،الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدف لإنتر ميلان بعد خمس دقائق ثم أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة .40

ولكن دورتموند قلب الطاولة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل بواسطة المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 51 وجوليان براندت في الدقيقة .64

وعاد أشرف حكيمي ليتقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة .77

وفي وقت سابق اليوم فرض سلافيا براغ التشيكي التعادل السلبي على مضيفه برشلونة.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط ويحل دورتموند في المركز الثاني بسبع نقاط ثم إنتر في المركز الثالث بأربع نقاط ويتذيل سلافيا الترتيب بنقطتين.