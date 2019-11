تقارير: إقامة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود

قالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن مباراة السوبر المحلية ستقام بين يوفنتوس ولاتسيو في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل في تمام الساعة 5.45 مساءً بتوقيت روما (7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

وأشارت الصحيفة ذائعة الانتشار إلى أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي ستعلن رسميًا القرار خلال أيام بعد الاتفاق على تأجيل مباريات الفريقين ضمن الجولة 17 للدوري المحلي، خاصة أن مباراة كأس السوبر ستقام قبل عطلة عيد الميلاد.

وسافر بعض مسؤولي الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري بالفعل إلى السعودية لتفقد الفنادق ومعسكرات التدريب بعد خوض السوبر الأخير في جدة، لينتقل هذه المرة إلى الرياض في استاد جامعة الملك سعود الذي يسع إلى نحو 25 ألف متفرج.

وسيتم بث المباراة على قناة ”راي“ الإيطالية مع فتح المجال للسيدات بمشاهدة المباراة داخل الملعب دون وضع أي قيود أو حواجز، خاصة أن العام الماضي كانت هناك مدرجات مخصصة للسيدات في مباراة السوبر الإيطالية في يناير/كانون الثاني الماضي في جدة.

لكن نسخة العام الحالي ستتميز بعدم وجود قطاعات معينة من الاستاد مخصصة للنساء، إذ يمكن للسيدات خلال المباراة المقبلة الجلوس في أي مكان بالاستاد، كما لن تضطر النساء الأجنبيات اللائي يدخلن البلاد إلى ارتداء العباءة التقليدية.

CONFIRMED: The 2019 Italian Supercoppa between Juventus and Lazio will be played in Riyadh with no gender barriers on the premises for the first time ???????????????? pic.twitter.com/dDNhPgoRh6

