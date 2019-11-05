عناوين الصحف الرياضية: بيل يرفع حدة التوتر مع ريال مدريد.. كاسياس يعود.. و“صدمة“ أندري غوميز (صور)

شكلت لقاءات الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الويلزي غاريث بيل والذي يرغب في الرحيل عن ريال مدريد وتغييرات المدربين في الدوري الإسباني والجدل الدائر في إيطاليا حول العنصرية التي تعرض لها المهاجم ماريو بالوتيلي.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد وكتبت :“ بيل مع ويلز نعم “ و “ سيغيب عن لقاء غلطة سراي لكنه سيكون حاضرًا برفقة منتخب بلاده ”.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ برشلونة يبحث عن الهدوء “ عبر الفوز باللقاء.

وتحدثت عن لقاء فالنسيا وليل في دوري الأبطال وكتبت :“ وحده الفوز مهم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ردة فعل الكامب نو “ بعد الخسارة في الدوري الإسباني خارج ملعبه أمام ليفانتي.

كما تحدثت عن لقاء فالنسيا وليل وكتبت :“ فالنسيا: غير مسموح الخطأ ”.

كما اهتمت بعودة الحارس الإسباني إيكر كاسياس لتدريبات فريقه بورتو البرتغالي بعد فترة غياب بسبب أزمة قلبية وكتبت :“ كاسياس يعود لقفازيه ”.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتعيين “ أوسكار غارسيا مدربًا جديدًا لسيلتا فيغو ”.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن لقاء برشلونة وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا مؤكدة أن اللقاء فرصة للفرنسي أنطوان غريزمان للتألق في غياب لويس سواريز وكتبت :“ ساعة غريزمان ”

كما تحدثت عن لقاء فالنسيا وليل وكتبت “ فريق سيلاديس لا يملك هامشًا للخطأ ”

واهتمت بريال مدريد ونجمه غاريث بيل وكتبت :“ بيل يرغب في الرحيل ”

آس

ركزت الصحيفة على الجناح الويلزي غاريث بيل وعلاقته مع ريال مدريد بعد الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن رغبته في الرحيل وكتبت :“ بيل يرفع حدة التوتر في ريال مدريد ”.

كما اهتمت بلقاءات دوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء برشلونة وسلافيا براغ :“ برشلونة يبحث ضد سلافيا براغ عن عفو الكامب نو “ ، بينما كتبت عن لقاء فالنسيا وليل :“ رودريغو وماكسي برفقة فالنسيا لا يملكان هامشًا للخطأ ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بلقاءات دوري أبطال أوروبا للفرق الفرنسية وتحدثت عن لقاء أولمبيك ليون وبنفيكا وكتبت :“ من أجل استعادة الحظوظ ”.

كما كتبت عن لقاء فالنسيا أمام ليل :“ ليل أمام الفرصة الأخيرة ”.

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الفرنسية الشهيرة عددها الأسبوعي لفريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا والذي يتصدر لائحة الفرق في عدد اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية وكتبت :“ بالأحمر برفقة ليفربول “ و “ سفر في قلب بطل دوري أبطال أوروبا وساديو ماني يقوم بالتقديم ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء بروسيا دورتموند وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى الفريق الإيطالي للفوز وتقوية حظوظه في التأهل للدور القادم وكتبت :“ رعشة الإنتر ”.

كما تحدثت عن قرار رئيس نادي نابولي فرض معسكر مغلق على لاعبيه بعد النتائج السيئة الأخيرة في الدوري الإيطالي وأكدت أن المدرب كارلو أنشيلوتي ضد القرار.

الصحيفة عادت لقضية العنصرية ضد مهاجم بريشيا الإيطالي ماريو بالوتيتي وكتبت :“ بالوتيلي جدل دون توقف ”.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على اللحظات التي رافقت إصابة البرتغالي أندريه غوميز متوسط ميدان إيفرتون بعد تدخل من لاعب توتنهام الكوري الجنوبي سون وكتبت :“ صدمة ”.

كما اهتمت برد الألماني يورغان كلوب مدرب ليفربول على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بشأن الستغالي ساديو ماني وكتبت :“ كلوب يرد على تصريحات غوارديولا .“

وتحدثت الصحيفة عن إمكانية دخول تشيلسي لسوق الانتقالات الشتوية المقبلة وكتبت :“ لامبارد : هزم المنع من التعاقدات و سأذهب إليه ”.