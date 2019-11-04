أخبار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي: مصير بيل وسترلينغ يشعل الميركاتو مبكرًا.. والبلوغرانا يلتقط المواهب في البرازيل

تسارعت الأحداث بشكل كبير للغاية فيما يتعلق بمستقبل الويلزي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وفرصه في الاستمرار رفقة النادي الملكي، بعد التوتر الشديد للغاية في العلاقات بينه وبين إدارة الميرينغي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة.

وأصبح بيل ”حديث الصباح والمساء“، في الصحافة العالمية والأوروبية، في ظل التكهنات المحيطة بمحطته المقبلة، مع وجود شكوك واسعة النطاق حول استمراره في ريال مدريد، مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، التي تنطلق في يناير 2020.

إثارة غاريث بيل

يوم مثير للغاية فيما يتعلق بمستقبل بيل، بدأته إذاعة ”كادينا سيرا“ الإسبانية، التي قالت إن بيل حسم قراره بشكل نهائي في ريال مدريد، وأكد أنه لا يريد البقاء في الميرينغي، لأنه يرى أن الطريقة التي يتم التعامل بها معه يشوبها الكثير من عدم الاحترام.

وأشارت الإذاعة إلى أن بيل أكد أنه سيرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنه يملك العديد من العروض الخارجية.

وتابعت: ”بيل أصبح قريبًا للغاية من الرحيل، خاصة أن مديري أعماله تلقوا عروضًا مغرية للغاية من أندية صينية كبيرة لضم بيل في الميركاتو الشتوي“.

وأكدت أن مديري أعمال غاريث بيل يضغطون على إدارة ريال مدريد لقبول رحيل اللاعب الويلزي الدولي، في ظل إصراره على عدم الاستمرار في صفوف الميرينغي.

وأضافت: ”هناك عقبة واحدة تمنع رحيل بيل عن ريال مدريد حاليًا، وهي أن زيدان لا يريد رحيل اللاعب دون أن يكون هناك بديل، في ظل الاعتماد على بيل مؤخرًا في العديد من المباريات، مع إصابة ماركو أسينسيو، وابتعاد إيسكو عن مستواه“.

وجاءت المفاجأة الثانية من جانب شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، التي أكدت في تقرير خاص أن نادي ريال مدريد عرض على مانشستر سيتي شراء الإنجليزي الدولي رحيم رحيم سترلينغ مقابل بيع بيل و70 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات رحيم سترلينغ ليس جديدًا، لأن اللاعب أحد المواهب التي يرغب الملكي في ضمها إلى صفوفه.

ولم يتأخر ردّ مانشستر سيتي على التقارير التي تربط ريال مدريد بنجمه وهدافه الأول حاليًا، حيث أكدت صحيفة ”مانشستر إيفننغ ستاندرد“ أنها لا توجد أي نية لدى إدارة مانشستر سيتي للتفريط في خدمات رحيم سترلينغ أيًا كانت المغريات.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي لا يرغب من الأساس في ضم غاريث بيل من ريال مدريد، وبالتالي فإن هذا العرض لن يكون مقبولًا على الإطلاق.

صيد المواهب في برشلونة

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني متابعة بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في البرازيل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن مسؤولي برشلونة أبدوا إعجابهم الشديد بلاعبين في مونديال الناشئين، وعلى رأسهم السنغالي بابا سار، والياباني نيشيكاوا.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن برشلونة يتابع نيشيكاوا منذ الموسم الماضي، بعد أن أكد كشافو البلوغرانا في اليابان أنه لاعب مميز، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويتمتع أيضًا بإمكانات هجومية مميزة، ويلعب نيشيكاوا في أكاديمية طوكيو جاكوين، وهو معار حاليًا لنادي شيريزو أوساكا.

على الجانب الآخر، أكد التقرير أن السنغالي بابا سار جذب أنظار مسؤولي البارسا بشدة خلال مشاركاته مع أسود التيرانغا في البطولة، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، الذي ترغب إدارة برشلونة في تعزيزه، خاصة مع تقدم سيرجيو بوسكيتش والكرواتي إيفان راكيتيتش في العمر، وضرورة تعزيز هذا المركز بلاعبين واعدين.

ويلعب بابا سار في نادي جينراسيون فوت السنغالي، الذي سبق أن واجه الزمالك المصري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت المواجهتان بصعود الزمالك لدور الـ16.

موقف لالانا

قالت تقارير صحفية إن آدم لالانا، نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد للرحيل عن الريدز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وينتهي عقد لالانا في نهاية الموسم الجاري، يونيو المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده مع بطل أوروبا حتى الآن، وسط مباحثات لم تسفر عن نتائج إيجابية.

وأكدت صحيفة ”الديلي تليغراف“ البريطانية، أن لالانا تلقى عروضًا جادة من بعض أندية الدوري الأمريكي والصيني للرحيل عن ليفربول.

وأشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز، لا يرغب في التفريط في خدمات لالانا، ويمكن أن يعرض عليه التجديد مع ليفربول لمدة موسم واحد فقط.

وشارك لالانا هذا الموسم في 8 مباريات، بإجمالي 304 دقائق، وأحرز هدفًا واحدًا وصنع هدفًا آخر، وكانت أبرز بصماته هذا الموسم هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بملعب ”أولد ترافوردط، لينقذ الريدز من الخسارة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل لالانا إلى ليفربول في صيف 2014 من نادي ساوثهامبتون مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وتعرض لالانا للعديد من الإصابات التي أثّرت سلبيًا بشدة على مسيرته مع ليفربول خلال المواسم الماضية.

خليفة كوفاتش

بدأت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني البحث عن بديل للكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق للفريق.

وأعلنت إدارة النادي البافاري، مساء أمس الأحد، إقالة كوفاتش بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق 1/5 أمام آينتراخت فرانكفورت، وتعيين هانز فليك مدربًا مؤقتًا لحين الاتفاق مع مدير فني جديد.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورت“ أن إيريك تين هاغ المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، يأتي على رأس اهتمامات بايرن ميونيخ بعد إقالة كوفاتش.

وأكد مراسل ”سكاي سبورت“ أن بايرن قد أجرى اتصالًا بتين هاغ بالفعل، ويشغل المدرب الهولندي البالغ من العمر 49 عامًا منصب المدير الفني لأياكس منذ العام 2017.

وحقق تين هاغ نجاحات مبهرة مع فريقه الهولندي، كان آخرها التأهل لنصف نهائي دور أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما تُوِّج مع أياكس بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق 6 نقاط كاملة عن منافسه آيندهوفن.

ويواجه بايرن ميونخ عقبة وحيدة قد تحول دون الوصول لاتفاق مع إيريك تين هاغ، وهو ارتباطه مع فريق أياكس، ما يعني أن بايرن قد ينتظر حتى الصيف المقبل للتوقيع مع المدرب الهولندي.

وقد يلجأ بايرن إلى الاستعانة بمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يعلن رسميًا التعاقد مع تين هاغ مع بداية الموسم الجديد.