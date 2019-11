العنصرية تخيم مجددًا على الدوري الإيطالي.. وبيولي يستخدم حيلة قديمة بعد السقوط أمام لاتسيو

خيمت واقعة عنصرية جديدة على دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مطلع هذا الأسبوع بعد أن هدد ماريو بالوتيلي، مهاجم بريشيا، بمغادرة أرض الملعب أمام مستضيفه فيرونا وأوقف الحكم المباراة لنحو أربع دقائق بعد أن قلدت جماهير على ما يبدو أصوات قردة.

وذكر مراقب المباراة في تقريره أن 15 شخصًا فقط تورطوا في هذه الإساءة العنصرية المزعومة، ما قد يعني أن الجماهير صاحبة الضيافة قد تفلت من عقوبة طبقًا لتقرير نشرته صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“، اليوم الاثنين.

وتعتمد العقوبات في مثل هذه الحالات على طبيعة الهتافات وحجمها في الملعب.

Mario Balotelli responded to the racist chants by kicking the ball into the stands.

His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch. pic.twitter.com/vvzuY7oBHZ

