سوشيال ميديا الرياضة: بيل يساعد أطفال اليونيسف وإيكاردي بملابس الذئاب مع زوجته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غاريث بيل يساعد أطفال اليونيسيف

نشر غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، فيديو لبعض الأطفال المشردين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وعلّق بيل على الفيديو: ”نحن نعتقد أنه يجب على كل طفل البقاء على قيد الحياة والنمو وتحقيق إمكاناتهم – وهذا شيء يستحق الكفاح من أجله انضم إلينا الآن“.

We believe that every child should survive, thrive and fulfil their potential – and that is something worth fighting for. Join us now: https://t.co/K1IqDbyB7L @UNICEF_uk #WarOnDisease pic.twitter.com/BeSeZBgdEK

— Gareth Bale (@GarethBale11) November 3, 2019