سوشيال ميديا الرياضة: بيل يساعد أطفال اليونيسف وإيكاردي بملابس الذئاب مع زوجته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غاريث بيل يساعد أطفال اليونيسيف

نشر غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، فيديو لبعض الأطفال المشردين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وعلّق بيل على الفيديو: ”نحن نعتقد أنه يجب على كل طفل البقاء على قيد الحياة والنمو وتحقيق إمكاناتهم – وهذا شيء يستحق الكفاح من أجله انضم إلينا الآن“.

We believe that every child should survive, thrive and fulfil their potential – and that is something worth fighting for. Join us now: https://t.co/K1IqDbyB7L @UNICEF_uk #WarOnDisease pic.twitter.com/BeSeZBgdEK — Gareth Bale (@GarethBale11) November 3, 2019

كوتينيو يقضي إجازة الأحد بصحبة زوجته

نشر كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بصحبة زوجته، وعلّق عليها ”بالأحد الجميل“.

ماورو إيكاردي بملابس الذئاب

نشر ماورو ايكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بصحبة صديقته وهو يرتدي ملابس الذئاب.

وعلق لاعب الفريق الباريسي على الصورة قائلا ”الأحمر الصغير والذئب“.

باتشواي في استراحة الأحد البارد

نشر باتشواي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في استراحته الخاصة، وكتب عليها ”يوم الأحد البارد“.

كاسياس يهنئ مواطنه أليكس ماركيز

حرص الحارس الإٍسباني المخضرم إيكر كاسياس، على تهنئة مواطنه أليكس ماركيز والذي توج اليوم بلقب بطولة العالم في الموتو 2.

ونشر كاسياس صورة لماركيز، وعلق الحارس الإسباني قائلًا ”العديد من التهاني أليكس ماركيز بعد موسم هنا لديك الجائزة بطل العالم“.

Muchísimas felicidades @alexmarquez73!! Después de un temporadon aquí tienes el premio. CAMPEÓN DEL MUNDO! ???? pic.twitter.com/tJlOOlgnmM — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 3, 2019

حفل زفاف في السان سيرو

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إيه سي ميلان الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لعروسين بملعب السان سيرو قبل لقاء الميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي، وحرص العروسان على إقامة حفلهما على ملعب الميلان، وعلّقت الصفحة قائلة : ”سأحبك إلى الأبد“.

دالي بليند في نزهة خاصة

نشر دالي بليند لاعب نادي آياكس أمستردام الهولندي صورة له على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في أحد المتنزهات بصحبة نجله الرضيع، وأرفق اللاعب الصورة بتعليق : ”نزهة الأحد“

أوتاميندي: عليكم بالتفاؤل والإيجابية

نشر نيكولاس أوتاميندي لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ وهو جالس على الأرض في لحظات استجمام.

وعلّق أوتاميندي على الصورة قائلًا: اختيار أن تكون إيجابيًاـ لديك هذا الخيار أنت صاحب موقفكـ اختر أن تكون إيجابيًا وبناءً التفاؤل هو الخيط نحو النجاح.

Elige ser positivo. Tienes esa opción, eres el dueño de tu actitud. Elige ser positivo, constructivo ???? El optimismo es el hilo conductor hacia el éxito ✌????#livethelife ???? #manchester #sunday pic.twitter.com/MwvMZSA6oA — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) November 3, 2019

كروس: الفرص الضائعة كانت كفيلة بتحقيق الفوز في لقاء الأمس

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له بقميص ناديه عقب التعادل الذي حققه النادي الملكي بالأمس أمام نادي ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني، والذي إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأبدى اللاعب ندمه على النتيجة التي خرج بها اللقاء قائلًا ”قدّمنا مباراة جيدة ولكن أيضًا فرص ضائعة، كانت لدينا فرص كافية للفوز بالمباراة، نتطلع إلى المباراة المهمة القادمة يوم الأربعاء“.

Good game but also a missed opportunity. We had enough chances to win the game. Looking forward to the next important match on wednesday! pic.twitter.com/A7hiU4Ywr4 — Toni Kroos (@ToniKroos) November 3, 2019

أحمد الشيخ وقفشة بالملابس الخليجية في معسكر الإمارات

نشر أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي المصري، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصحبة زميله مجدي أفشة وهما بالملابس العربية أثناء تواجدهما بمعسكر الفريق بدولة الإمارات.

وعلق لاعب القلعة الحمراء على صورته برفقة قفشة قائلا : حياكم الله