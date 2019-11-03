بالوتيلي يتعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فيرونا وبريشيا ويهدد بالاعتزال (فيديو)

بالوتيلي يتعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فيرونا وبريشيا ويهدد بالاعتزال (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

هدد ماريو بالوتيلي لاعب فريق بريشيا الإيطالي لكرة القدم باعتزال كرة القدم، وقام بركل الكرة إلى المدرجات، خلال المباراة التي جمعت فريقه بفيرونا اليوم الأحد، وذلك بعدما استهدفته جماهير فريق فيرونا بهتافات عنصرية.

وخسر بريشيا 2-1 أمام فيرونا اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وتم تهدئة اللاعب، الذي عاد للدوري بعد أن قضى فترات في أندية كبيرة في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا، من قبل زملائه بالفريق ولاعبي فيرونا، في الوقت الذي توقفت فيه المباراة لمدة أربع دقائق مع بداية الشوط الثاني.

وحذر المتحدثون في الملعب، الجماهير من أنه سيتم الغاء المباراة بموجب قواعد مكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي إذا استمرت الإساءة.

وكاد بالوتيلي، الذي ولد في إيطاليا من أب وأم من غانا، أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة مرت بجوار القائم، كما سجل هدف بريشيا الوحيد في الشوط الثاني.

وقال مدرب فيرونا إيفان يوريتش إنه لم يحدث أي شيء معين ضد بالوتيلي، باستثناء بعض الهتافات العدائية دون أي معنى عنصري.

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