يوفنتوس يهزم تورينو ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق نادي يوفنتوس فوزًا قاتلًا على تورينو بهدف دون رد، المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

وواجه يوفنتوس غريمه تورينو بالجولة الحادية عشرة من البطولة.

هدف ⚽️ ماتياس دي ليخت يوقع على أول أهداف ديربي تورينو! تورينو 0 يوفنتوس 1#beINSerieA #TorinoJuventus pic.twitter.com/oqtkyoXZ9n — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 2, 2019

هدف المباراة الوحيد سجله الهولندي ماتياس دي ليخت من تسديدة في الدقيقة 70 مستغلًا عرضية غونزالو هيغواين.

بهذا الفوز يحافظ يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، ويتوقف رصيد تورينو عند النقطة 11 في المركز 13.