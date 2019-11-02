يوفنتوس يهزم تورينو ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

يوفنتوس يهزم تورينو ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق نادي يوفنتوس فوزًا قاتلًا على تورينو بهدف دون رد، المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

وواجه يوفنتوس غريمه تورينو بالجولة الحادية عشرة من البطولة.

هدف المباراة الوحيد سجله الهولندي ماتياس دي ليخت من تسديدة في الدقيقة 70 مستغلًا عرضية غونزالو هيغواين.

بهذا الفوز يحافظ يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، ويتوقف رصيد تورينو عند النقطة 11 في المركز 13.

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