هدف مباراة تورينو ويوفنتوس.. دي ليخت يضع ”اليوفي“ في المقدمة (فيديو)

سجل الهولندي ماتياس دي ليخت، الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك تورينو، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”أولمبيكو دي تورينو“، في الجولة الـ11 للدوري الإيطالي.

هدف ⚽️ ماتياس دي ليخت يوقع على أول أهداف ديربي تورينو! تورينو 0 يوفنتوس 1#beINSerieA #TorinoJuventus pic.twitter.com/oqtkyoXZ9n — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 2, 2019

واستطاع البيانكونيري أن يتخطى مباراة جنوى الصعبة بعدما انتصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، التي سبقها تعادل مفاجئ مع ليتشي بنتيجة (1-1) في الجولة التاسعة، ولكن تعادل الإنتر مع بارما أبقى السيدة العجوز على صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يُعاني تورينو من سوء النتائج في الجولات الأخيرة الماضية، فبعد تعادله الرائع مع نابولي تلقى هزيمة غير متوقعة أمام أودينيزي بهدف دون رد، ومن ثم تعادل بطعم الهزيمة مع كالياري في الملعب الأولمبي بتورينو، وأخيرًا هزيمة ثقيلة أمام لاتسيو بأربعة أهداف دون رد.

ويمتلك يوفنتوس سجلًا مميزًا في مسابقة الدوري الإيطالي أمام جاره تورينو منذ عام 1995 وحتى الآن، حيث تقابلا 28 مرة، نجح اليوفي في الفوز 21 مرة، وتعادل في ست مباريات، وخسر مرة واحدة فقط.