جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على بولونيا (صورة)

أحرز روميلو لوكاكو هدفين متأخرين ثانيهما من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب إنتر ميلان تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وسينهي إنتر -الذي يملك 28 نقطة من 11 مباراة- الجولة في الصدارة إن فشل يوفنتوس، الذي يتأخر عنه بنقطتين، في الفوز على جاره تورينو من وقت لاحق من اليوم.

ومنح روبرتو سوريانو تقدمًا مفاجئًا لبولونيا بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 59 وأدرك لوكاكو التعادل من زاوية ضيقة قبل ربع ساعة من النهاية.

وحسم المهاجم البلجيكي فوز إنتر من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدا الضائع بعد تدخل من ريتشاردو أورسوليني ضد لاوتارو مارتينيز ليرفع لوكاكو رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم.

وعلى الرغم من عدم وجود شك بشأن هذا القرار كان بولونيا غاضبًا لعدم حصوله على ركلة جزاء في الهجمة السابقة.