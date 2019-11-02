في مباراة الهتافات العنصرية.. روما يعبر نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي (فيديو)

في مباراة الهتافات العنصرية.. روما يعبر نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

عبر فريق روما يوم السبت، ضيفه نابولي بهدفين لهدف في الجولة الحادية عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد نابولي عند 18 نقطة في المركز السادس.

أنهى روما الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 19.

وأضاع الصربي اليكساندر كولاروف ضربة جزاء لروما في الدقيقة 26، ليخرج روما متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وشهدت الدقيقة 55 ضربة جزاء لروما نفذها الفرنسي جوردان فيرتو في المرمى مسجلًا الهدف الثاني لفريق ”الذئاب“.

ومع حلول الدقيقة 72 قلص نابولي النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر البولندي اركاديوز ميليك.

وشهدت الدقيقة 95 طرد التركي يلدرم ميرت تشيتين ليلعب روما الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.

وقرر جيانلوكا روكي، حكم اللقاء إيقاف المباراة بعد إطلاق جماهير روما هتافات عنصرية تجاه نابولي والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع فريق الجنوب.

وذهب البوسني إدين دجيكو، قائد روما، نحو مدرجات جماهيره، وطالبها بتشجيع الفريق بدلًا من إطلاق الهتافات المعادية للمنافس.

وعاد حكم اللقاء ليستأنف المباراة، بعدما توقفت هتافات جماهير ”الذئاب“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري الإيطالي
الرياضة
تاغ
روما
كرة القدم
نابولي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة