نابولي يستأنف ضد طرد كارلو أنشيلوتي

قررت إدارة نادي نابولي الإيطالي، استئناف العقوبة التي وقعها الاتحاد الإيطالي بإيقاف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، مباراة واحدة.

وتلقى أنشيلوتي بطاقة حمراء في تعادل نابولي 2/2 مع أتلانتا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، لتقرر لجنة الانضباط إيقاف مدرب نابولي مباراة واحدة، ليتأكد غيابه عن موقعة روما.

ووفقًا لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فإن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي قرر التظلم ضد قرار إيقاف أنشيلوتي.

ويسعى نابولي إلى رفع العقوبة من على كارلو أنشيلوتي، حتى يستطيع قيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام روما.

ويملك نابولي 18 نقطة في المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن روما الرابع.

وفي 10 مباريات لنابولي في الدوري الإيطالي حقق الفريق 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات وخسارتين.