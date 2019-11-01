مانشستر يونايتد يجهز عرضًا خياليًا لضم مهاجم إنتر ميلان

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التحضير بشكل مكثف لحسم عدد من الصفقات المدوية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ووضع مانشستر يونايتد مركز المهاجم على رأس المراكز التي تحتاج للدعم في المرحلة الماضية، خاصة بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي الصيف الماضي.

عرض خيالي

وأكدت صحيفة ”ديلي ميرور“ الانجليزية، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض كبير للحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وقالت الصحيفة نقلًا عن ”غارديان“ إن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة مارتينيز.

وأضافت أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، يقدّم مستوى مميزًا خلال الموسم الجاري مع النيراتزوري بعد أن سجل 7 أهداف خلال 13 مشاركة مع فريقه.

وتحوّل لاوتارو مارتينيز إلى لاعب أساسي في تشكيلة إنتر ميلان منذ تولي أنطونيو كونتي المدير الفني الأسبق لتشيلسي الإنجليزي مهمة تدريب الفريق.

معاناة سولشاير

ويعاني النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر من عدم توافر بدائل هجومية جيدة في فريقه هذا الموسم.

وقالت ”ديلي ميرور“ إن سولشاير يمتلك فقط مهاجمين في تشكيلته هما الفرنسي أنتوني مارسيال والدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وحاول المدير الفني لمانشستر يونايتد الاعتماد على اللاعب الشاب يونغستر غرينوود، لكن الوقت يبدو مبكرًا للاعتماد عليه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع مستوى مارتينيز مع إنتر ميلان الموسم الحالي، حيث ارتفع معدل التهديف لديه من هدف واحد في كل 4 مباريات، إلى هدف في كل مباراتين.

خيار بديل

وبجانب لاوتارو مارتينيز فقد حددت إدارة مانشستر يونايتد اسمًا بديلًا في حال عدم نجاح المفاوضات مع إنتر ميلان.

وقالت ”ديلي ميرور“ إن النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، هو ثاني المرشحين للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيكون عليه الدخول في صراع قوي مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الموهبة النرويجية.

وتبدو فرص يوفنتوس في التعاقد مع هالاند هي الأكبر نظرًا للعلاقة القوية بين إدارة النادي الإيطالي ومينو رايولا وكيل اللاعب.

اهتمام كتالوني

في ذات الإطار يرى مسؤولو برشلونة أن مارتينيز سيكون الخليفة الشرعي للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى عامه الثالث والثلاثين في يناير المقبل، خاصة أن الأخير سينتهي عقده في صيف 2021، وترددت تقارير حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، وبشكل خاص في نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن صفقة مارتينيز هي الأهم لدى الإدارة الكتالونية حاليًّا، لأن التعاقد مع رأس حربة في مركز (9) هو الشغل الشاغل للبارسا في المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان في الحصول على خدمات راكيتيتش وفيدال، ستسهّل مهمة برشلونة كثيرًا في التعاقد مع مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا.

صدمة قوية

وكان ألبرتو ياكيه، وكيل أعمال لاوتارو قد وجّه صدمة لناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن ياكيه قوله: ”لاوتارو سعيد للغاية في إنتر وسيوقّع قريبًا عقدًا جديدًا مع النادي، كما أنه لا يفكر في أي شيء آخر“.

وأضاف أنه ”من الجيد أن هناك العديد من الأندية الكبيرة تطارد لاوتارو، لأن هذا يعني أنه يعمل بشكل مميز، لكنني أكرر أنه مرتبط تمامًا بالنيراتزوري وسعيد جدًا هنا“.