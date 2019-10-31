سوشيال ميديا الرياضة.. رونالدو يرتدي ملابس مثيرة في الهالوين.. ومحمد صلاح يظهر بصورة مخيفة.. وعمرو وردة يثير الجدل بصورة مع فتاة (صور)‎

سوشيال ميديا الرياضة.. رونالدو يرتدي ملابس مثيرة في الهالوين.. ومحمد صلاح يظهر بصورة مخيفة.. وعمرو وردة يثير الجدل بصورة مع فتاة (صور)‎

المصدر: مصطى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو بملابس مثيرة احتفالًا بالهالوين

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي فيديو له عبر صفحته الشخصية على تويتر وهو يرتدي ملابس مثيرة احتفالًا بالهالوين.

وعلق اللاعب: ”عيد هالوين سعيد للجميع“.

محمد صلاح يظهر بصورة مخيفة

احتفل محمد صلاح أيضًا بالهالوين ونشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية على تويتر بالعنكبوت.

وعلق اللاعب: أحاول أن تكون مخيفة

بوغبا يغني مع صديقته في زيارة لأحد المرضى

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برفقة صديقته أثناء زيارته أحد المرضى.

وحرص الثنائي على إضافة حالة من البهجة عن طريق الرقص والغناء مع صديقته للمريض.

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Hahaha ????❤️ salsa ????????

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راشفورد يستعيد ذكريات الطفولة

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له في طفولته عبر صفحته الشخصية على تويتر وهي الصورة التي أهداها له زميله خوان ماتا.

وعلق راشفورد: شكرًا خوان ماتا.

إيسكو في رحلة خاصة مع نجله

نشر إيسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برفقة نجله في رحلة خاصة.

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برناردو سيلفا يقضي إجازته مع عائلته

نشر برناردو سيلفا لاعب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر برفقة عائلته بالبرتغال.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: مع العائلة

بنزيما يظهر مع أبنائه

نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برفقة أبنائه.

وعلق اللاعب: عائلتي.

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❤️Family❤️

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ابراهيموفيتش يشارك في حملة دعاية لإحدى شركات المراهنات

شارك النجم السويدي زلاتان إبراهميوفيتش في حملة لإحدى شركات المراهنات الإسبانية ونشر فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وعلق اللاعب أعلى الفيديو: أنتظركم الآن في إسبانيا.

فيتولو يدعو لعودة الغابات الإسبانية للون الأخضر

نشر فيتولو لاعب نادي أتلتيكو مدريد فيديو له عبر صفحته الشخصية على تويتر للغابات الإسبانية التي سبق وأن احترقت والتي تسعى الحكومة الإسبانية لإعادتها لسابق عهدها.

وعلق اللاعب: معًا سوف نرسم غاباتنا باللون الأخضر مرة أخرى.

عمرو وردة يثير الجدل في الشارع المصري بصورة جديدة

أثار المصري عمرو وردة لاعب نادي لاريسا اليوناني الجدل في الشارع المصري بصورة جديدة له نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وظهر اللاعب في الصورة بصحبة إحدى الفتيات.

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