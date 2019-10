سوشيال ميديا الرياضة.. رونالدو يرتدي ملابس مثيرة في الهالوين.. ومحمد صلاح يظهر بصورة مخيفة.. وعمرو وردة يثير الجدل بصورة مع فتاة (صور)‎

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو بملابس مثيرة احتفالًا بالهالوين

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي فيديو له عبر صفحته الشخصية على تويتر وهو يرتدي ملابس مثيرة احتفالًا بالهالوين.

وعلق اللاعب: ”عيد هالوين سعيد للجميع“.

محمد صلاح يظهر بصورة مخيفة

احتفل محمد صلاح أيضًا بالهالوين ونشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية على تويتر بالعنكبوت.

وعلق اللاعب: أحاول أن تكون مخيفة

Trying my hardest to look scary???? pic.twitter.com/EYyExl7pFe

بوغبا يغني مع صديقته في زيارة لأحد المرضى

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برفقة صديقته أثناء زيارته أحد المرضى.

وحرص الثنائي على إضافة حالة من البهجة عن طريق الرقص والغناء مع صديقته للمريض.

A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Oct 31, 2019 at 5:55am PDT

View this post on Instagram

راشفورد يستعيد ذكريات الطفولة

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له في طفولته عبر صفحته الشخصية على تويتر وهي الصورة التي أهداها له زميله خوان ماتا.

وعلق راشفورد: شكرًا خوان ماتا.

إيسكو في رحلة خاصة مع نجله

نشر إيسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برفقة نجله في رحلة خاصة.

A post shared by Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) on Oct 31, 2019 at 6:44am PDT

View this post on Instagram

برناردو سيلفا يقضي إجازته مع عائلته

نشر برناردو سيلفا لاعب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر برفقة عائلته بالبرتغال.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: مع العائلة

بنزيما يظهر مع أبنائه

نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برفقة أبنائه.

وعلق اللاعب: عائلتي.

A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema) on Oct 31, 2019 at 9:17am PDT

View this post on Instagram

ابراهيموفيتش يشارك في حملة دعاية لإحدى شركات المراهنات

شارك النجم السويدي زلاتان إبراهميوفيتش في حملة لإحدى شركات المراهنات الإسبانية ونشر فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وعلق اللاعب أعلى الفيديو: أنتظركم الآن في إسبانيا.

You're welcome Spain! Zlatan is now welcoming Spanish players to https://t.co/yqSM4ycmkc. Don't forget to play responsibly, https://t.co/rmCILlWQvv pic.twitter.com/eK9k4IvW9Z

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 31, 2019