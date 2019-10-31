ريال مدريد يوافق على رحيل مودريتش

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، إن إدارة ريال مدريد ستوافق على رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن رحيل مودريتش، البالغ من العمر 34 عامًا، عن ريال مدريد مسألة وقت، لكن من غير المعروف إن كان ذلك سيحدث في يناير أو بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولا وجود لأي حديث عن نية إدارة النادي الملكي تجديد عقد اللاعب، الذي انضم للفريق صيف العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

وسعى ميلان وإنتر ميلان بقوة للتعاقد مع مودريتش صيف العام 2018، عقب تألقه مع منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم 2018، لكن ريال مدريد وقف بثبات أمام محاولات الناديين الإيطاليين.

وذكر ”كالتشيو ميركاتو“ أن مودريتش هو الخيار الأول لميلان، علاوة على أن اللاعب مستعد لخفض راتبه للانضمام إلى الروسينيري.

ونال مودريتش جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (THE BEST) العام 2018، والكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للعام ذاته.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، وسجل للفريق الملكي 18 هدفًا وصنع 49 في 309 مباريات.

وأكد مودريتش، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرجيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا العام 2014 في لشبونة، والذي منح قبلة الحياة للنادي الملكي وقاده إلى الفوز على جاره أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي ومن ثم الفوز باللقب، ربما قد أحدث تغييرًا في تاريخ كرة القدم في أوروبا.

وقال مودريتش خلال مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأربعاء: ربما غيّر ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، وقبل ذلك فاز الريال بالكثير، هذا مؤكد، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غيّر البطولة.

وأشار اللاعب الكرواتي، إلى أن هدف زميله الإسباني أطاح بعائق نفسي كبير داخل ريال مدريد بعد سقوط الأخير 3 مرات متتالية في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتابع:“هدف سيرخيو تجاوز هذا الحاجز العقلي، لقد كان هدفًا تاريخيًا غيّر كل شيء، وربما لولا ذلك الهدف لم تكن لتتحقق كل تلك الإنجازات التي توالت تباعًا فيما بعد“.