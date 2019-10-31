نيمار يكشف غضبه من علاقة عاطفية بين شقيقته ونجم البرازيل بهذه الطريقة ( صورة )

لا تتوقف أزمات البرازيلي نيمار دا سيلفا عند مشواره الكروي، وعلاقته بناديه، ودراما عودته إلى برشلونة الإسباني، وإصاباته المتكررة فقط، بل امتدت إلى علاقاته الأسرية.

وقالت صحيفة“ صن“ البريطانية إن نيمار استشاط غضبًا نتيجة علاقة عاطفية دخلت فيها أخيرًا شقيقته رافاييلا سانتوس.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن غابيغول، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، المعار حاليًّا لنادي فلامنغو البرازيلي، ارتبط عاطفيًّا مع رافاييلا أخيرًا، وهو الأمر الذي يرفضه نيمار.

وتابعت الصحيفة: ”أبدى نيمار رفضه لتلك العلاقة بشكل واضح، بعد أن نشر صورة على موقعه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكان في خلفيتها صورة تجمعه مع غابيغول وغابرييل خيسوس وهم يحتفلون بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، إلا أن نيمار قام بتغطية صورة غابيغول حتى لا يظهر فيها“.

وكان غابيغول، مهاجم منتخب البرازيل، نشر فيديو له مع رافاييلا سانتوس، شقيقة نيمار، على موقع إنستغرام، وبدا منها أنهما دخلا في علاقة عاطفية.

سجل كارثي مع الإصابات

ويغيب نيمار عن المباريات حاليًّا، بعد أن تعرَّض لإصابة في مباراة البرازيل ونيجيريا الودية التي أقيمت منتصف أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى منتصف نوفمبر.

ورصدت صحيفة ”آس“ الإسبانية إحصائية كارثية للبرازيلي نيمار مع الإصابات المتكررة التي تعرَّض لها خلال العامين الأخيرين، وبالتحديد منذ انتقاله المثير للجدل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البلوغرانا.

وقالت ”آس“ إن نيمار تعرض إلى 15 إصابة خلال العامين الأخيرين مع باريس سان جيرمان، 14 منها برفقة فريقه الفرنسي، وواحدة فقط هي الأخيرة مع منتخب البرازيل.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان فقد نيمار لمدة 322 يومًا، سوف تصل إلى 352 يومًا بنهاية فترة إصابته الأخيرة التي تعرض لها في لقاء البرازيل ونيجيريا الودي.

مخاوف برشلونة

وتابعت: ”أجبرت الإصابات نيمار على الغياب عن 51 مباراة مع سان جيرمان، أي نصف المباريات المتاحة للفريق منذ انضمامه إلى الـ“بي إس جي“ في صيف 2017″.

وأكدت ”آس“ أن أحد المخاوف التي سيطرت على إدارة برشلونة خلال المفاوضات التي لم تنجح لاستعادة نيمار في الميركاتو الصيفي الأخير، هو إصاباته المتكررة، والتي تؤدي إلى غيابه بشكل مستمر عن الملاعب، وبالتالي فإن استعادته بمقابل مادي كبير ربما لا تفيد الفريق، الذي سيعاني من مسلسل إصاباته التي لا تنتهي.

أسرار بيكيه

وقال المدافع جيرارد بيكيه حول رحيل نيمار نحو باريس سان جيرمان صيف 2017: ”هل يعود نيمار لبرشلونة ؟ في كرة القدم كل شيء ممكن، قلنا له حين رغب في الرحيل إنه ذاهب لسجن من ذهب، لكن الباب دائمًا مفتوح أمامه للعودة“.

وأضاف المدافع الإسباني: ”قال إنه يرغب في العودة لبرشلونة ونحن قلنا لرئيس النادي بارتوميو إنه كان على الإدارة أن تؤخر دفع أموالنا الموجودة في العقود من أجل عدم خرق قانون اللعب المالي النظيف ومن أجل عودة نيمار فنحن مستعدون للموافقة“.