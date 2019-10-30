كريستيانو رونالدو ينقذ يوفنتوس ويعيده لقمة الدوري الإيطالي بفوز عسير على جنوى (فيديو)

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس، الأربعاء، فريقه من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه جنوى بالفوز بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

انتظرت جماهير يوفنتوس حتى الدقيقة 36 لتشهد هدف التقدم عن طريق ليوناردو بونوتشي.

وبعدها بخمس دقائق أدرك جنوى التعادل عبر الإيفواري كريستيان كوامي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ولم تتغير النتيجة في شوط المباراة الثاني وسط سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 96 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ليوفنتوس نفذها رونالدو في المرمى مسجلًا هدف الفوز القاتل.

وشهدت المباراة طرد الفرنسي أدريان رابيو لاعب يوفنتوس في الدقيقة 87، و فرانشيسكو كاساتا لاعب جنوة في الدقيقة 51.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 26 نقطة ليستعيد الصدارة من انتر ميلان، بينما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 1 × 0 جنوى | هدف بونوتشي د36" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/COcJLkIW13 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019