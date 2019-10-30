أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى: 1-1 (فيديو)

تقدم بونوتشي مدافع يوفنتوس بهدف لصالح فريقه في شباك جنوى، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز بونوتشي هدفه من رأسية قوية.

وتعادل جنوى في الدقيقة 40 من خطأ دفاعي.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 1 × 0 جنوى | هدف بونوتشي د36" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/COcJLkIW13 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019

يوفنتوس 1 × 1 جنوى | هدف التعادل لجنوى pic.twitter.com/HHbp9jaryG — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) October 30, 2019

على ملعب ”أليانز ستاديوم“، يدخل يوفنتوس مباراته مع ضيفه جنوى، وهو في المركز الثاني عوضاً عن الصدارة.

وفي معسكر يوفنتوس، يخوض ”السيدة العجوز“ باحثاً عن الثأر من جنوى الذي انتزع نقطة من معقل البطل الموسم الماضي بالتعادل معه ذهاباً 1-1، قبل أن يسقط إياباً في ”لويغي فيراريس“ 2-0.

لكن على يوفنتوس الذي يخوض في نهاية الأسبوع مباراة الديربي في ملعب جاره تورينو، أن يكون أكثر فعالية إذا أراد الإبقاء على صدارته، والفوز على جنوى الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في الجولات 7 الأخيرة.

وفرط إنتر بفرصة انتزاع الصدارة من يوفنتوس، حين اكتفى بالتعادل على أرضه مع بارما 2-2، بعد أن سبقه فريق ”السيدة العجوز“ بالتعادل أيضاً مع مضيفه ليتشي 1-1.